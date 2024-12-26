Rimsa, 2025’te ihracat hacmini ikiye katlayacak

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 şubat depreminde hasar alan tesisini yeniden inşa eden ve 2025 yılında planladığı yatırımları da öne çeken Rimsa Tekstil, deprem öncesi kapasitelere ulaştı. ihracatın payının yüzde 10’a çıktığını belirten Rimsa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Saçmalı, “2025’te ihracat hacmimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iplik fabrikası, Türkoğlu Erkenez OSB’de yer alan dokuma-boya fabrikası ve İstanbul Merter’de satış ofisi ve toplamda 555 çalışan ile hizmet veren Rimsa Tekstil, 6 Şubat depremin de hasar alan Türkoğlu fabrikasını yeniden inşa etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Saçmalı, tesisin deprem öncesi üretim kapasitesine ulaştığını belirterek, “Bu süreçte, 2025 yılı için planladığımız iplik makinesi yatırımını öne çekerek 2023’ün ikinci yarısında gerçekleştirdik. Ayrıca 3 megavatlık çatı GES yatırımımızı tamamladık,” ifadelerini kullandı. Gelişmelere paralel olarak ihracatta da önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Saçmalı, Fas ve Mısır başta olmak üzere Orta Doğu ve Rusya pazarlarına ihracat yaptıkları bilgisini vererek, “Direkt ihracatımız ciromuzun yüzde 10’unu oluşturuyor. İhraç kayıtlı satışlarımızla birlikte bu oran yüzde 20’ye yaklaşıyor. 2025’te ihracat hacmimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlara açılmak üzere çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

65 bin metrekare alana GES yatırımı planlıyor

Şirketin yenilikçi yatırımlarına değinen Saçmalı, “Ar-Ge ve teknolojiye büyük önem veriyoruz. Su ve buhar geri kazanım projelerimizle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca 65 bin metre karelik arazi üzerine güneş enerjisi sistemi kurmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarla enerji maliyetlerimizi düşürmeyi ve çevreye olan katkımızı artırmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı. Sektörde yaşanan sorunlara de değinen Saçmalı, şöyle konuştu: “Vasıflı ve vasıfsız çalışan bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle personelimizi sıfırdan yetiştiriyoruz. İşletme için de eğitimlerle geleceğin şeflerini, müdürlerini ve nitelikli elemanlarını kendi bünyemizde yetiştiriyoruz. Hükümetten beklentimiz ise meslek liselerine daha fazla önem verilmesi ve sek töre özel teşviklerin artırılması.” Enflasyonist baskı ve kur dalgalanmaları gibi negatif gelişmelerin sektörü de derinden etkilediğine dikkat çeken Saçmalı, bu tür gelişmelerin maliyetlerde artışa yol açtığını belirtti.

Örgü kumaşların yerini denim aldı

Saçmalı, tekstil değişen trendlere de değinerek pandemi döneminde popüler olan örgü kumaşların yerini denim kumaşların aldığını kaydetti. Kendilerinin de trendleri yakalamak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Saçmalı, “Dünyadaki büyük trend belirleyici firmalarla iş ilişkilerimizi sıcak tutarak sektördeki değişimlere hızlı uyum sağlıyoruz. Tekstil sektörü, doğru üretim, doğru personel ve doğru müşteri stratejisiyle her zaman varlığını sürdürecektir. Sektördeki iniş ve çıkışlara rağmen, sağlam temellerle hareket eden firmalar büyümeye devam eder. Biz de Rimsa Tekstil olarak, güçlü finansal altyapımız ve yenilikçi yaklaşımımızla sektördeki lider pozisyonumuzu koruma hedefindeyiz” dedi.