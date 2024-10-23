“Riskler hafife alınıyor olabilir”

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının beklendiğini belirterek, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korudu. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Politika Değişikliği, Artan Tehditler" başlığıyla yayımlayan IMF, küresel ekonomik büyüme tahminin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu duyurdu. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. Kısa vadeli küresel finansal risklerin kontrol altında olduğuna, ancak para politikasının gevşetilmesinin varlık fiyat balonlarını körükleyebileceğine ve piyasaların askeri çatışmalar ve yaklaşan ABD seçimlerinin oluşturduğu riskleri hafife alıyor olabileceğine dikkat çekilen raporda, artan jeopolitik belirsizlik ile düşük piyasa oynaklığı arasındaki kopukluğa ilişkin uyarılarda da bulunuldu. Söz konusu kopukluğun geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan dalgalanmaya benzer bir piyasa şoku olasılığını artırdığı belirtildi. Yapay zekanın yükselişine dair değerlendirmelere de yer verilen raporda, finansal şirketler tarafından yapay zekanın daha fazla benimsenmesinin hız ve verimliliği artırabileceğine, ancak aynı zamanda oynaklığı da yükseltebileceğine işaret edildi.

IMF başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas raporun sunumu sırasında yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisi için resesyon risklerinin iyice azaldığını ve Fed’den bu yıl iki faiz indirimi daha beklendiğini söyledi. Afrika ve Ortadoğu bölgesinde bulunan ülkelerin hala iki haneli enflasyonla mücadele ettiğini belirten Pierre-Olivier Gourinchas Çin’de son dönemde açıklanan teşviklerin detaylarını görmeyi beklediklerini de vurguladı.

Raporda, beş yıl sonraki küresel ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 3,1 ile Covid-19 salgını öncesi ortalamaya kıyasla vasat kalmaya devam ettiği bildirilerek, nüfusun yaşlanması ve zayıf verimlilik gibi kalıcı yapısal engellerin birçok ekonomide potansiyel büyümeyi engellediği ifade edildi.

Riskler aşağı yönlü

IMF raporunda, küresel görünüme yönelik risklerin, politika belirsizliğinin yüksek olduğu bir dönemde aşağı yönlü eğilim gösterdiği vurgulandı. Küresel enflasyondaki düşüşe de işaret edilen raporda, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 9,4 ile zirve yapan manşet enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 3,5'e düşeceğinin tahmin edildiği dile getirildi. Raporda, küresel enflasyonla mücadelenin büyük ölçüde kazanıldığı ancak bazı ülkelerde fiyat baskılarının devam ettiği belirtilerek, enflasyonun merkez bankalarının hedeflerine yakın seviyelere dönmesinin para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlarda üçlü değişimin önünü açtığı aktarıldı. ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseltildiğine dikkat çekilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıkarıldığı aktarıldı. Raporda, euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e çekildiği ve 2025 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Euro bölgesinde tablo daha karamsar

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2'den yüzde 0'a düşürüldüğü ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e düşürüldüğü bildirildi. Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,7'de sabit bırakıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin de bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,9'a yükseltildiği ve gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korunduğu vurgulandı. IMF raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltildiği ifade edilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutulduğu aktarıldı. Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,3'e düşürüldüğüne, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığına işaret edildi.

■ Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesi bekleniyor

IMF Türkiye için 2024 büyüme tahminini %3.6'dan %3'e revize ederken, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini %2.7'de sabit tuttu. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği ifade edildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,6 ve 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentileri ise bu yıl sonu için yüzde 43 ve 2025 yıl sonu için yüzde 24 olurken; Türkiye'de enflasyonun yıllık ortalamada bu yıl %60.9, 2025'te ise %33 olması bekleniyor. IMF Türkiye'de cari denge/GSYH oranının 2024'te %-2.2, 2025 yılında %-2.1 olmasını öngörüyor. İşsizlik tahmini 2024 için yüzde 9,3 ve 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

■ Çin’in büyüme beklentisi aşağı çekildi

IMF raporunda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldığı belirtildi. Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 7 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 6,5'te sabit tutulduğu aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya yükseltildiği, gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e indirildiği kaydedildi.