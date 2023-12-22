Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyonu aştı

Rize ve Artvin Valiliği öncülüğünde 1 milyonuncu yolcu Emine Ataman'ı taşıyan İstanbul-Rize seferini yapan uçak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Uysal, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Uçakta seyahat eden bütün yolculara, Çaykur Genel Müdürlüğünce çay hediye edildi.

Törene telefonla bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli yatırımlarından olduğunu söyledi.

Uraloğlu, yolcu sayısının önemine değinerek, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya'dan selam gönderiyorum. Havalimanımız hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil, aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allah bize nasip etsin." diye konuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek de Kovid-19 sürecinin ardından hava yolu taşımacılığının yüzde 2 büyüdüğünü aktardı.

Emine Ataman ise 1 milyonuncu yolcu olduğunu uçakta öğrendiğini, kendisi ve ailesi için büyük sürpriz olduğunu dile getirdi.

Ataman, anne ve babasının yaşlı olduğunu anlatarak, "İstediğim zaman biletimi alıp geliyorum. Uçaktan indikten 20 dakika sonra evdeyim. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.