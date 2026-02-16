Rize’de mavi yeşilin geleceği için sıfır atık vizyonu belirlendi

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu doğrultusunda yürütülen “COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” serisinin Rize ayağı sonuç konferansı ile tamamlandı. Konferansta çalıştay çıktıları kamuoyuna sunulurken Sıfır Atık Uygulama Örnekleri sergilendi ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Rektör Yusuf Yılmaz, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Vali İhsan Selim Baydaş hitaplarda bulundu.

“81 ilde sahaya iniyoruz, COP31’i vatandaşla buluşturuyoruz”

Açılış konuşmasında Ağırbaş, “Türkiye ve dünya için hayalimiz var. Daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştaylarımızı başlattık. Şehirlerimizin kılcal damarlarına inmek istiyoruz” dedi. Türkiye’nin sıfır atık konusunda dünya lideri olduğunu vurgulayan Ağırbaş, gıda israfının azaltılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

“Rize’de atıksız yaylaları hedefliyoruz”

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın somut çalışmalarıyla Rize’de kalıcı hizmetler bırakmak istediklerini belirterek “Rize’de atıksız yaylaları hedefliyoruz. Rize tarihin şehri, bilimin şehri, turizmin ve medeniyetin şehri. İnşallah Rizeli hemşehrilerimizle beraber Rize’yi atıksız bir dünya markası haline getirmek için çalışacağız” dedi.

Rektör Yusuf Yılmaz ise Rize’de akarsulara kurulacak plastik bariyerlerle toplanan atıkların raporlanacağını, Pazar’daki ÇAYKUR fabrikasının atıklarının organik gübreye dönüştürüleceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentte günlük 250 tonun üzerinde çöp çıktığını belirterek, “Sıfır atık projesinin daha evlere alacaklarımız girerken başlaması lazım” dedi.

Vali Baydaş ise Huser, Elevit ve Handüzü yaylalarının pilot yayla olarak belirlendiğini duyurdu ve COP31’e kadar somut adımlar atılacağını vurguladı.

Konferansta ayrıca Rize Valiliği bünyesinde Sıfır Atık İl Koordinasyon Kurulu kurulması kararlaştırıldı. Çalıştay çıktıları doğrultusunda; nehir ağızlarına yüzer atık bariyerleri kurulması, okullarda matara-sebil uygulaması, kompost proje alanı oluşturulması ve “Atma takas yap” sloganıyla Geri Dönüşüm Takas Pazarı kurulması gibi somut adımlar belirlendi.

Yerelden ulusala güçlü hazırlık

Sıfır Atık Vakfı’nın “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla yürüttüğü çalıştay serisi önümüzdeki dönemde 81 ilin tamamında devam edecek. Vakıf, şehir ziyaretleriyle yerel sorunları kaynağında tespit ederek COP31 sürecine güçlü bir toplumsal katılım zemini oluşturmayı hedefliyor.