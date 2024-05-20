Rize'nin 4 aylık çay ihracatı 5,9 milyon dolar oldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin 4 aylık çay ihracatının yüzde 56'sının Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-nisan döneminde 1549 ton çay ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, bu ihracattan 5 milyon 894 bin 237 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Kalyoncu, Rize'den geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 193 bin 669 dolarlık dış satım yapıldığına dikkati çekerek, bu kapsamda bu dönem yapılan çay ihracatının geçen yıla göre değerde yüzde 13 arttığını kaydetti.

Kentten 18 ülkeye çay ihraç edildiğini vurgulayan Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Belçika, ABD ve KKTC en fazla çay dış satımı yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 553 bin 929 dolarlık, ABD'ye 484 bin 179 dolarlık ve KKTC'ye de 209 bin 830 dolarlık çay satıldı. ABD ile KKTC'ye geçen yılın aynı döneminden farklı bu dönem çay ihraç edildi. Kentten ayrıca Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Hırvatistan ve Malta'ya da bu dönem çay dış satımı yapıldı."

Kalyoncu, çay ihracatının yıla güzel başladığını, ilerleyen günlerde katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.