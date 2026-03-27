RNY Makina yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor

ERHAN BEDİR / BURSA

“Rakipsiz Hizmet Yaklaşımı” mottosuyla kalıp sektöründe köklü bir deneyime sahip olan RNY Makina Model Kalıp ve Tasarım, 2026 yılı içerisinde yaklaşık 500 bin dolarlık yeni yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Bursa’da 2007 yılından bu yana otomotiv sektörüne sac kalıbı ve strafor model üreten köklü kuruluşlarından biri olan RNY, 2024 yılında kurduğu tasarım departmanı ile yüksek hassasiyetli çözümler sunarak üretim kapasitesini her geçen arttırmaya devam ediyor.

2026 yılı başında 800 metrekarelik kapalı alana sahip yeni üretim tesisi ile sektörde farklı bir konuma geldiklerini söyleyen RNY Genel Müdürü Onur Alaca, kalıp sektöründe köklü bir deneyime sahip olduklarını belirterek, “Müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz sayıyoruz. Müşterilerimizle ve projelerimizde profesyonel bir yaklaşımla hareket ederek, karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli iş birlikleri kuruyoruz. RNY olarak, tüm projelerimizde yüksek kalite ve hassas işçilik garantisi sunuyoruz” dedi.

2030 yılına kadar pres üretim hattı kurarak üretici firma olacağız

RNY olarak, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına başladıklarını özellikle de devamlılığı olan projelere imza attıklarını ifade eden Alaca, amaçlarının 2030 yılına kadar pres üretim hattı kurarak üretici firma olma hedefiyle üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. İhracata yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Alaca, “Yıllık 500 adet Strafor Model üretimimiz ve yine yıllık 50 adet kalıp imalat kapasitemiz var. RNY olarak, mühendislikte yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz, her proje için etkili ve verimli tasarımlar geliştiriyoruz. Detaylı analizler ve güçlü mühendislik altyapımızla müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

2026 yılında 500 bin dolarlık yatırım planı var

2026 yılsonuna kadar 500 bin dolar değerinde yatırım planları olduğunu ifade eden Alaca, konuşmasına şöyle devam etti; “2007 yılında Nilüfer Küçük Sanayi Bölgesi’nde Strafor modelleme üzerine çalışmalara başlayan şirketimiz, kısa sürede büyüme kaydetti ve zamanla model işleme sektöründe Bursa’nın güvenilir iş ortaklarından biri haline geldi. Üçevler ve Yaylacık olmak üzere iki üretim tesisini artık tek bir çatı altında toplayarak, sektörde üretici konuma geçmek istiyoruz. Dünya devi otomotiv üreticileriyle yürüttüğümüz kritik projelerle, sektördeki konumumuzu yüksek kalite standartlarımızla pekiştiriyoruz.”

2020 yılı itibarıyla otomotiv endüstrisinde lokal ve global ölçekte şirketlerle çalışan bir şirket olarak, imalat çeşitliliğini artırmak ve sektördeki gücümüzü artırmak amacıyla sac kalıp imalatına başladıklarını kaydeden Alaca, “2024 yılında faaliyetlerimizi genişletmek amacıyla Mühendislik ve Kalıp Tasarım bölümünü açtık ve 2024 yılından beri hem tasarım hem imalat süreçlerinde hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.