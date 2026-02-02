Roketsan, TUSAŞ, ASELSAN, BMC teslimatları hızlandırıyor

Mehmet KAYA/ANKARA

Toplantıya, TEI, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, ASFAT, STM Genel Müdürleri ile ASELSAN ve MKE Genel Müdür Yardımcıları da katıldı.

Haluk Görgün’ün verdiği bilgilere göre, 2026 yılı içinde üç adetle başlayan ALTAY Ana Muharebe Tankı teslimlerinde, 2026’da çift basamaklı sayılarda teslimatlar yapılacak. Yine kamuoyunun yakından takip ettiği, Türkiye’nin ilk milli insanlı uçağı HÜRKUŞ eğitim uçağında alınan sipariş sonrası 2026’da 22 adet HÜRKUŞ teslim edilecek. Bu aylık neredeyse 2 uçak teslimi gibi yüksek düzeyli bir üretime karşılık geliyor. Türkiye’nin “özellikle caydırıcılık yönünden” önemli gördüğünü belirterek ROKETSAN’ın füze ve roket sistemlerinde teslimatlarını hızlandıracağı, hatta hava savunma füzelerinde öngörülen teslim tarihlerinden önce teslimatlar yapacağını kaydeden Görgün, erken uyarı radarlarında da yerli ve milli tasarım-üretim ürünlerin 2026’da envantere gireceğini açıkladı. KIZILELMA taktik ve silahlı insansız aracının 2026’da envantere gireceğini belirten Haluk Görgün bunun önemli bir aşama anlamına geleceğini vurguladı.

2026’ya bakış

Görgün, 2026’ya yönelik sanayileşme vurgularına dikkat çekti. Yetkin firma sayısını geçen yıl 3 bin 500 olarak duyurduğunu hatırlatan Görgün, “Bugün ulaştığımız kapasiteyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Şimdi bunu güncelliyorum. 4 binin üzerinde firma” dedi. SSB’nin firma havuzu olarak nitelenebilecek EYDEP denetimlerinden geçmiş firma sayısının da 1600’ün üzerinde olduğunu belirten Görgün, bunların ana entagratörler için “çalışmaya hazır” bir firma havuzu olduğunu hatırlattı. Ana yüklenicilerin işlerin yüzde 21’ini KOBİ’lere yaptırması, KOBİ’lere finansal kolaylık ve destek gibi desteklerin devam edeceğini kaydeden Görgün, buna ilave olarak şirketler için risk analizini başlatarak önceden önlem alma, CRM veri tabanı, bulut altyapısının ilk unsurlarının kullanılmaya başlanacağını kaydetti.