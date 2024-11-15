Rönesans, Hollanda’yı 100 yıl su taşkınlarından koruyacak

Avrupa’nın müteahhitlik alanında en büyük ilk 10 şirketinden biri olan Rönesans Holding, 2015 yılında bünyesine kattığı Hollanda’nın en köklü şirketlerinden Ballast Nedam ile Avrupa’da yeşil projelere imza atıyor. “Gelirlerimizin yüzde 50’sinden fazlasını yurt dışından elde ediyoruz” diyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Konsolide ciromuzun yaklaşık üçte birini elde eden, Avrupa’daki en büyük iştirakimiz Ballast Nedam aynı zamanda, Avrupa’daki kararlı ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hikâyemizin en önemli aktörü” diyor.

İklim krizine karşı dirençli sistemler kurmaya odaklanıyoruz

Kayaalp, “Artık dünya değişti. Bu yeni düzende global işbirlikleri, hem şirketlerin hem de ülkelerin rekabet gücünde en önemli etken. Bizim IFC, Meridiam, Samsung, Total gibi çok uluslu ortaklarımız var. 2015 yılından bu yana dünya sıralamasında ilk 50’deyiz, Avrupa’da ise ilk 10’da yer alıyoruz. Bugün 33 farklı ülkede varız. Yurtdışında bugüne kadar 40 milyar Euro’luk iş yaptık ve buradan elde ettiğimiz kaynağı ülkemize yatırdık. Bugüne dek ülkemizde 8 milyar Euro toplam büyüklüğe sahip onlarca yatırım projesini başarıyla tamamladık. Ülkemize yaklaşık 2 milyar Euro tutarında doğrudan yabancı yatırım, yaklaşık 4 milyar Euro tutarında da yabancı finansman sağladık. 5 yıl sonra ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 12 milyar Euro’yu geçeceğini, ülkemize sağladığımız doğrudan yabancı yatırım tutarının 2,5 milyar Euro’ya, yabancı finansman tutarının ise 7 milyar Euro’ya yaklaşacağını öngörüyoruz” bilgilerini veriyor.

İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans’ın Avrupa’ya genişleme vizyonunun oldukça eskiye dayandığını söylüyor. İlk olarak 2009 yılında Avusturyalı İnşaat şirketi PORR’un yüzde 10 hissesini satın alan Rönesans, 2013’de İsviçre’de, Avrupa’nın en uzun tüneli olan Gotthard Base tünelini inşa eden Alpine Bau grubunun iştirakini, 2014’de Almanya’nın köklü inşaat şirketi Heitkamp’ı, 2015’de ise Ballast Nedam’ı satın aldı. Rönesans, Hollanda’nın 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan, altyapı, üstyapı ve endüstriyel projelerini yapan Ballast Nedam’ı 3 yılda kar eden bir şirkete dönüştürdü.

Rönesans Holding’in enerji, su, konut, ulaşım ve endüstri gibi temel sektörlerde sürdürülebilir dönüşümleri hayata geçirerek büyümeyi hedeflediğini söyleyen Ilıcak Kayaalp, “Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, iklim krizine karşı dirençli sistemler kurmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, 2030’a kadar şantiyelerde yüzde 100 karbon nötr olmayı, 2040’a kadar ise enerji nötr inşaat hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ballast Nedam, Rönesans’ın bu hedeflerini Avrupa’ya taşıma ve Rönesans etkisini dünyaya açma kararlılığımızın en önemli aktörü” diyor.

Ballast Nedam’ın imzasını taşıyan önemli projelerinden biri “Rijnkade Seti Güçlendirmesi”. Hollanda’yı su taşkınlarından korumak amacıyla bin 500 kilometreden fazla set güçlendiriliyor. Bu setlerden biri de Arnhem Bölgesi’ndeki Rijnkade. 1,2 kilometre uzunluğundaki bu set, 2025 yılında tamamlandığında 100 yıl boyunca su taşkınlarına karşı dayanma özelliği sağlayacak.

■ Hollanda’daki en sürdürülebilir binalardan biri: Jonas

Amsterdam’ın IJburg Koyu için yeni bir ikon niteliği taşıyan Jonas, Ballast Nedam’ın sürdürülebilir ve futuristik gayrimenkul yatırımlarının en iyi örneklerinden biri. 29 bin 950 metrekarelik bir alan üzerinde, 273 daireli Jonas Projesi, sürdürülebilir bir yapı olarak inşa ediliyor. Tasarımın temelini sürdürülebilir malzeme kullanımı ve enerji verimliliği oluşturuyor. Jonas’ta, etkileyici çinko cepheye ek olarak, sorumlu bir şekilde toplanmış FSC ahşap ve çevre dostu çimentodan üretilen ‘yeşil’ beton kullanılıyor. Ballast Nedam ayrıca inşaat atıklarını yedi geri dönüştürülebilir akışa ayırarak, bu sayede geri dönüşüm oranını yüzde 97’ye taşıdı. Jonas, 2023’te BREEAM Mükemmel tasarım sertifikası, BREEAM Mükemmel teslim sertifikası ve BREEAM Mükemmel Kullanım sertifikası ile ödüllendirildi. Bu, Jonas’ın sadece IJburg için bir mimari ışık kulesi olmasını değil, aynı zamanda Hollanda’daki en sürdürülebilir binalardan biri olmasını sağladı.

■ “350 milyon dolar Sürdürülebilir Eurobond ihracı”

İpek Ilıcak Kayaalp, “Ballast Nedam’ın sürdürülebilirlik kapsamında grubumuza yaptığı katkıların da etkisiyle, geçtiğimiz ay 350 milyon dolar tutarında Sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Bu ihraç Türkiye’de, bizim sektörümüzde gerçekleşen bir ilk olma özelliğine sahip. Eurobond’tan sağladığımız kaynağı, sürdürülebilir projelerde kullanacağız” diyor.

■ Su üzerinde kara çözümü: Windplanblauw

Ballast Nedam’ın iklim dostu ve yeşil enerji kapsamında imza attığı yenilikçi uygulamalardan biri de Windplanblauw. 2021-2023 yılları arasında tamamlanan proje kapsamında 28 eski rüzgâr türbininin yerine 24 modern ve güçlü türbini kuruldu. Kara tabanlı türbinler, yenilikçi bir çözümle su üzerine kuruldu. Normalde karada kullanılan temel çözümün üst kısmı deniz çözümünün alt kısmıyla birleştirildi; adacıklar oluşturuldu ve ardından su yalıtım duvarları inşa edildi. Her biri yaklaşık 6 Megavat güç üreten rüzgâr türbinleri, eski ve konvansiyonel türbinlere kıyasla 5,4 Megavat ekstra güç üretiyor.