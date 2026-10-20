Rönesans'tan veri merkezlerine toplam 9,3 milyar dolar yatırım

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Rönesans Holding, ABD’li şirket Digital Realty iş birliği ile Ankara Temelli bölgesinde yapacağı 4,1 milyar dolar tutarındaki veri merkezi yatırımının temelini attı. Temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Kacır, sektörde 1 GW büyüklükte kapasiteye ulaşma hedefini tekrarladı.

Avrupa'nın 5. büyüğü olacak

Törende konuşan Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, Ankara yatırımının ardından İstanbul’da da toplam tutarı 5,2 milyar dolara ulaşacak veri merkezi yatırımına hazırlandıklarını duyurdu. Türkiye’nin planlanan diğer yatırımlarla birlikte Avrupa’nın beşinci büyük ‘data-center’i olacağını söyleyen Ilıcak, “Ankara’da 450 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci aşamada 900 milyon dolarlık bir yatırım daha yaparak toplamda Ankara’da yatırımımızı diğer aşamalarla 4,1 milyar dolara ulaştıracağız. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu yatırım gerçekleşecek. İstanbul’a da 120 megavatlık büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden birini, toplamda 5,2 milyar dolarlık yatırımla yapacağız. Bin megavatlık hedefimizi de 2 bin megavata yükseltiyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüme uyumlu

Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerliler yanında uluslararası bulut ve sayısal hizmet sağlayıcıların Türkiye’deki faaliyetlerini geliştirmelerini sağlayacak imkânlar sunacaklarını vurgulayarak yatırımın enerji tüketimine ilişkin, “Tesisin, tasarımından işletme süreçlerine kadar her aşamada enerji ve kaynak verimliliğini esas alan yaklaşımı, sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedeflerimizle tam bir uyum içindedir. Rönesans ile Digital Realty’nin ülkemizde gerçekleştireceği bu yatırım; aslında büyük bir yolculuğun başlangıcıdır” dedi.

Veri merkezlerine yönelik strateji içinde özel sektör eliyle yapılacak yatırımın 10 milyar dolara ulaşması ve 1 GW kurulu güçte bir toplam büyüklüğe ulaşılması hedefini hatırlatan Kacır, bu hedeflere ulaşma amacıyla sağlanan teşvik ve desteklere ilişkin şunları söyledi:

Yeni teşvik sistemiyle geniş ve kapsamlı destekler geliyor

“Yeni teşvik sistemimizle de veri merkezi yatırımlarına geniş ve kapsamlı destekler sağlıyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile; 2030’a kadar 30 milyar dolarlık destekle Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi hâline getirmek üzere harekete geçtik. Programımızda, yeni nesil dijital altyapı yatırımlarını hızlandıracak özel çağrılara da yer verdik. 1,5 milyar dolar destek bütçeli HIT–Veri Merkezi Çağrısıyla, yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarını hızlandırmak üzere adım attık. Asgari 30 megavat kapasitede yüksek nitelikli veri merkezlerinin kurulumu için kapsamlı destekler sunuyoruz.”