Rosatom/Alexey Likhachev: Türkiye’de bu yıl nükleer enerjinin hayata geçirilmesi için her şeyi yapacağız

ANKARA(EKONOMİ)

Rossiya-24 kanalına açıklama yapan Likhacev, batının kollektif olarak yürüttüğü sert ekonomik savaşa rağmen Rosatom’un görevini tam olarak yerine getirdiğini bildirdi.

Bu süreçte en ağır baskıyı Siemens’in tedarik etmesi gereken ekipmanı göndermediği, 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulduğu ve ödeme sisteminin fiilen çöktüğü Akkuyu NGS projesinde yaşadıklarına vurgu yapan Likhacev,

“Ancak bu koşullara rağmen bir an bile durmadık. Bundan sonra da ilerlemeye devam etmek için gereken her şeyi yapacağız.. Hükümet ve Merkez Bankası, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi için mümkün olan her adımı attı” dedi.

Rus nükleer endüstrisinin 2025’te 80’inci yılını kutladığını hatırlatan Alexey Likhacev, şirket olarak 2025 yılında elektrik üretiminde planlananın üzerinde performans sergilediklerini söyledi.

Likhachev, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Mısır’da çalışmaların devam ettiğini, Bangladeş’teki nükleer güç santralinin birinci ünitesinin de devreye alma çalışmalarının başlamasına neredeyse hazır durumda olduğunu söyledi.

Kaliningrad’da lityum-iyon batarya üretimi için bir gigafabrika devreye aldıklarını da belirten Likhachev, ayrı bir yatırımın da eklenmesiyle, yılda 100 bine kadar araca yetecek batarya tedarik edebilecek kapasiteye ulaşacakları bilgisini verdi.