Rosneft'ten 14 milyar dolar kar

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirinin geçen yıl 2022'ye göre yüzde 1,3 artarak 9,2 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi karının yüzde 17,8 artarak 3 trilyon rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, net karın ise yüzde 47 artarak 1,3 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi. Şirketin net karındaki önemli artışın ana nedeni olarak "parasal olmayan kalemlerdeki değişimlere" işaret edildi.

Şirketin geçen yıl 270 milyon ton hidrokarbon kaynak ürettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 92,7 milyar metreküp de doğal gaz ürettiği belirtildi.

Rosneft, Rusya'nın toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştiriyor.