Rota yeniden gri metale dündü

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda ibre yeniden değerli metallere döndü. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki durgunluk sinyalleriyle değerli metallere yöneliyor. ABD işgücü piyasasında zayıfl ama sinyalleri, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisini artırırken, bu tablo altını ve altından daha fazla olarak gümüşü destekliyor.

Yılbaşından bu yana kazanç %90’a yaklaştı

Gri metalin fiyatı 54 doların üzerine çıkarak geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine yöneldi. Ons fiyat yalnızca bir haftada yüzde 13, yılbaşından bu yana ise yaklaşık yüzde 90 artış kaydetti. Hindistan’da yaklaşan festivaller ve ABD’nin gümüşe uygulayabileceği yeni gümrük vergisi ihtimali, arz tarafında tedirginliği büyütüyor. ABD İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta gümüşü, bakırı ve metalurjik kömürü “kritik mineraller” listesine dahil etmesi de yatırımcı ilgisini daha da körükledi.

Fed rüzgârı gümüşe yarıyor

ABD’de işsizlik verilerinin zayıflamasıyla faiz indirim beklentisi güçlendi. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri cazip hale getiriyor. Analistlere göre, gümüşün sert yükselişi yalnızca spekülatif değil; para politikası dönüşü ve sanayi talebi etkisi birlikte hissediliyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve elektronik sektöründe artan gümüş kullanımı, arzın bu hızla karşılanamayacağı endişesini yaratıyor. Bu da gümüşün yalnızca “takip eden” değil, öncü bir değerli metal haline geldiğini gösteriyor.

Altın emin ama daha ağır adımlarla yükseliyor

Altın fiyatları ise yükselişini sürdürse de, gümüş kadar hızlı ivme göstermiyor. Ons altın bu hafta 4.230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Haftalık kazanç yüzde 6,5 ile gümüşün neredeyse yarısı kadar.

Gümüş rallisi kendini hissettiriyor

Altının 4.200 dolar seviyesinin üzerinde tutunması, piyasanın hâlâ güvenli liman ihtiyacının sürdüğünü gösteriyor. Ancak yılbaşından bu yana gümüş yüzde 90, altın yüzde 61 yükselmiş durumda. Bu fark, son yıllarda nadir görülen bir “gümüş rallisi” anlamına geliyor. Analistler, “Gümüşün altını geçmesi, döngüsel bir dönüşüme işaret ediyor. Faizlerin düşmesiyle endüstriyel metaller öne çıkıyor. 2025’in geri kalanında da tablo gümüş lehine olabilir” görüşünde birleşiyor.

65 dolara giden yol açık!

Metals Focus: 2026 yılına doğru altın-gümüş rasyosunun daralmasıyla birlikte fiyatların 60 dolar bandına taşınabileceği öngörülüyor. Metals Focus Direktörü Matthew Piggott, “Altın-gümüş rasyosundaki daralma hızlanıyor. Bu da yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artmaya devam edeceği anlamına geliyor. 2026’da yeni bir zirve olasılığı masada” değerlendirmesinde bulundu. Saxo Bank ise önümüzdeki yıl için 65 dolarlık daha iddialı bir tahmin yapıyor.

Gümüşün yükseliş anatomisi

Uzmanlar, gümüşün uzun yıllar altının “küçük kardeşi” gibi görülmesine rağmen, bu döngüde tablo tersine dönebileceğini belirtiyor. Capital Metals analisti James Langford, “Gümüş hem yatırım hem sanayi malı. Bu iki yönlü doğası, onu mevcut döngüde altından daha esnek hale getiriyor. Faizler düşerken ve üretim toparlanırken gümüş parlıyor” diyor. Gümüşün itici güçleri şöyle özetleniyor.

Talep: Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve elektronik bileşenlerde artan gümüş kullanımı.

Arz: Maden yatırımlarındaki azalma ve yeni gümrük vergisi korkusu.

Para Politikası: Fed’in gevşeme sinyalleri ve tahvil faizlerindeki gerileme.

Güvenli Liman Etkisi: Jeopolitik riskler yatırımcıyı fiziksel metallere yöneltiyor.

Fed faiz politikası altın ve gümüşün yönünü belirleyecek

Altının onsu 4200 doların üzerine çıkarken, yurt içinde gram altın 5750 TL’ye ulaştı. Ons gümüş 53 dolardan işlem görürken, gram gümüşün fiyatı 72 lirayı aştı. EKONOMİ’ye konuşan uzmanlar her iki metalde de yükseliş beklediklerini, düşüşlerin alım fırsatı olacağı konusunda uyardı.

“10 yıllık tahvil faizinin 15 katı kadar getiri”

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Arda Coşar:

Altında çok alışık olunmayan ve gösterge 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 15 katı kadar getiri söz konusu. Bu yükselişin devam etmesi durumunda 4.380-4390 dolar bandı özellikle izlenmeli, bu seviyeler aşılır ve üzerinde kapanış yapılırsa altında yeni zirveler görebiliriz. Eğer bir düzeltme olursa 3920 dolar seviyesi ana destek buraya kadar geri çekilmeler normal. Burası aşağı kırılırsa düşüş baskısı hakim olabilir. Altın alalım mı sorusuna ise? Elde varsa tutulabilir ancak portföyde ağırlık arttırmaktan yana olmadığımı, altın taşımanın faydalı olduğunu ama yeni alımlara ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Gümüş tarafı ise 2011’deki zirveyi yakaladı. Altına göre geride kalmıştı ve son zamanlardaki atakları ile bu farkı azalttı. Gümüş tarafında 50 ve 46 dolar seviyeleri kritik. Buraların kırılması riski artırabilir, 50 doların üzerinde kaldığı sürece taşınmaya devam edilebilir.

“İki metalde de pozitif seyir devam edecek”

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan:

2025 yılı itibariyle yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlayan enstrümanların başında ons altın ve ons gümüş geldi. Önümüzdeki dönemde, altın ve gümüşte dalgalı ancak pozitif eğilimli bir seyrin devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada Fed’in faiz patikası ve buna bağlı dolar talebi, değerli metallerin yönünü belirleyecek ana unsurlar olmaya devam edecek. Teknik açıdan baktığımızda ons altında 4050 – 4380 bandını takip ediyoruz. Bu seviyeler arasında dalgalı bir fiyatlama görmemiz mümkün. Ons gümüşte ise zirve seviyesi tekrar test edildi. Zirve noktası olan 54.40 seviyesi direnç konumunda izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 51.85 ve 49.90 seviyeleri güçlü destek konumunda karşımıza çıkacaktır.

“Fed’in faiz indirimi beklentisi altın ve gümüşü güçlü kılıyor”

Onur Altın - Analist:

Yılbaşından bu yana Ons Altın %62, Ons Gümüş %88, Gram Altın %92 ve Gümüş/ TL %122 değer kazancı elde etti. Bundan sonraki dönemde jeopolitik risklerde bir azalış görüyoruz ancak Trump’ın ekonomi politikalarının belirsizliği altın ve gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Fed faizinin mevcut %4.00’ten %3.50’a inme beklentisi de altın ve gümüşü hala güçlü kılıyor. Ancak merkez bankalarının talebindeki artışın yavaşladığını gözlemlemekteyiz. Ons altın fiyatında 4300 üzerinde kalıcı olmadıkça altından uzak durulması gerekmektedir. Aşağıda 3770 civarında tekrar ons altına girişler yapılabilir. Gram Altın’da da 5.900 TL geçilmedikçe alımların kalıcı olacağını düşünmüyoruz. 5.900’un kırılması halinde yeni hedef 6.500 TL olabilir. Ancak 5.900 TL kırılmaz ise 4.800 TL’ye kadar düşüş bekleyen taraftayım. Gümüş ons tekrar tarihi zirve bölgesi olan 54.45 dolara geldi. 54.45 kırılır ise 63 dolara doğru yükseliş beklenebilir. 54.45 kırılmaz ise 40-36 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. Gümüş TL’de yeni rekor kırıldı. 73.500 TL’nin üzerinde kalıcı olması halinde 90.000 hedefl ene bilir. 73.500 kırılmaz ise 55.000 TL’ye doğru geri çekilme bekliyorum.

“Zayıf veri akışı talebi destekliyor”

İnfo Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Sinan Süner:

Altın fiyatları, ABD tarihinde en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından yatırımcıların ülkenin mali görünümüne ilişkin değerlendirmeleriyle yükseliş eğilimine girdi. Ekim ayında yaşanan hızlı yükseliş ve aşırı alım hareketlerinin ardından her iki metalde de kısa süreli bir düzeltme gözlense de, mevcut göstergeler özellikle gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanma sinyali veriyor. Zayıf veri akışı altına olan talebi desteklerken, ABD Merkez Bankası’nın finansal sisteme ek likidite sağlaması ve daha gevşek bir para politikası izleyebileceğine dair beklentiler de değerli metalleri olumlu yönde etkiledi. Diğer yandan, tarihsel olarak altına kıyasla daha yüksek oynaklık gösteren gümüş, faiz indirim beklentileri ve zayıf dolar temasıyla yatırımcı ilgisini hızla yeniden kazanıyor.