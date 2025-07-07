Roubini’den ABD’ye stagflasyon uyarısı

Ekonomist Nouriel Roubini, yavaşlayan ekonomi ve devam eden enflasyonist baskıları gerekçe göstererek ABD'de çekirdek enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 3,5'e yükseleceğini öngörüyor.

CNBC'ye konuşan Roubini, yılın ikinci yarısında daha zayıf bir büyüme görülebileceğini, bunun da potansiyel olarak bir resesyona yol açabileceğini ve Federal Rezerv'in faiz oranlarını aralık ayından önce düşürmesinin olası olmadığını söyledi.

Roubini, ekonomik yavaşlamayı "mini stagflasyonist şok" olarak tanımlarken, enflasyonun Fed'in geri adım atması için çok yüksek olduğunu belirtti. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin hedefin üzerinde kalarak merkez bankasını bekleme modunda tutması bekleniyor.

Ekonomik görünüm zorlu olmaya devam ediyor

Roubini ayrıca, birçok ülkenin yüzde 15 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalabileceği "hafif" bir küresel ticaret serpintisi konusunda da uyarıda bulundu. Roubini, Başkan Trump'ın Nisan 2025'teki gümrük vergisi açıklamasıyla tetiklenen piyasa kaosunun tekrarlanmasını öngörmezken, ekonomik görünümün zorlu olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

2008'deki finansal krizi ve 2020'deki resesyonu öngörmesiyle tanınan Roubini, şu anda yatırımcıları enflasyon ve ekonomik istikrarsızlıktan korumak için tasarlanmış bir ETF olan Atlas Amerika Fonu'nu (USAF) yönetiyor. Mütevazı büyümeye rağmen USAF, nisan ayındaki tarife şokundan sonra yüzde 3'ten daha az düşerek piyasalardan daha iyi performans gösterdi.