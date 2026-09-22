Rubio: Hürmüz’de petrol sevkiyatının yüzde 60-70’i yeniden başladı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 60-70’inin yeniden başladığını ve bu oranın yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Rubio, boğazdan geçen gemilerin büyük bölümünün saldırıya uğramadığını da ekledi.

Bölgedeki arz görünümünün iyileşmesi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratırken, İran’ın Hürmüz’ü yedi gün içinde yeniden açabileceğine ilişkin açıklaması da piyasaların odağında bulunuyor.

Trump-Pezeşkiyan görüşmesi için planlanmış bir tarih yok

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında şu anda planlanmış bir görüşme bulunmadığını söyledi.

Buna karşılık Trump’ın herkesle görüşmeye açık olduğunu belirten Rubio, kendisinin de Birleşmiş Milletler toplantıları kapsamında İranlı yetkililerle görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

İran tarafı da Washington’ın somut adımlar atması halinde diplomasinin yeniden canlandırılabileceği mesajı vermiş durumda.