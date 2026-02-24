Rudolf Duraner, ölçülebilir sürdürülebilirlik ve teknik servis gücüyle öne çıkıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Alman kimya şirketi Rudolf GmbH ile Duraner Ailesi ortaklığında 1999 yılında kurulan Rudolf Duraner, Türkiye ve çevre ülkelerdeki tekstil üreticilerine yüksek kaliteli kimyasal çözümler sunuyor. Bursa OSB’de faaliyet gösteren şirket, 5 bin metrekare arsa üzerinde 7 bin metrekare kapalı alan ve 10 bin metrekarelik lojistik deposuyla üretimini sürdürüyor. Aylık 7 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, bugün bu kapasitenin yaklaşık 4 bin tonunu iki vardiya ile kullanıyor.

Rudolf Duraner, Türkiye’nin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere dünya genelindeki tekstil üreticilerine kimyasal tedarik ediyor. H&M, Inditex gibi küresel markaların onaylı tedarikçisi olan şirket; Ralph Lauren, Dolce & Gabbana ve Prada gibi üst segment markalara üretim yapan firmalarla da çalışıyor. Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip şirket, geçtiğimiz yılı 63 milyon Euro ciro ile kapattı. İhracat oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirken, 2026 hedefi 65 milyon Euro ciroya ulaşmak.

Tekstil kimyasalları sektöründe rekabetinin giderek sertleştiği bir dönemde, Rudolf Duraner sürdürülebilirlik ve teknik hizmet odaklı iş modeliyle ayrışıyor. Genel Müdür Rasim Çağan, sektörde kalıcı olmanın yolunun yalnızca ürün satmaktan değil, müşteriye değer ve ölçülebilir sürdürülebilir çözümler sunmaktan geçtiğini vurguladı. Çağan, “Rakiplerimizden bizi ayıran en önemli unsur; hızlı teknik servisimiz, sürdürülebilirlik odaklı çözümlerimiz ve müşterinin üretim sürecine doğrudan katkı sağlayan hizmetlerimiz” dedi.

Müşterilere ürün bazında beyan

Rudolf Duraner, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir söylem olarak değil, ölçülebilir ve raporlanabilir bir hizmet olarak ele alıyor. Şirket, son 10 yıldır müşterilerini su tüketimi, karbon ayak izi ve çevresel etki konularında sistematik olarak hazırlıyor. Rasim Çağan, “Ürünlerimizin Karbon Ayak İzini ölçülüyor ve müşterilerimize ürün bazında beyan ediyoruz. Ürün güvenliği ve çevresel etki için ayrı bir uzman ekip görev yapıyor ve gelişmiş laboratuvar altyapımızla kalite ve hata analizleri gerçekleştiriliyor. Bu hizmetlerin tamamı müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor.