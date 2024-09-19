Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları çekiliyor!

Türk bankaları, Rusya ve Belarus ile yapılan işlemleri durdurmayı ve bu işlemleri yalnızca bir bankaya devretmeyi planlıyor.

Bir kaynak Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Türk bankalarının Rusya ile ilgili işlemlere ilişkin hizmet vermeyi durdurmaya çalıştığını söyledi. Bankalar hizmetlerini yerel bir bankaya aktarmaya çalışıyor.

Özel ve devlet bankalarını ilgilendiriyor

Konu, başta Batılı bankalar olmak üzere yabancı ortakları olmayan özel ve devlet bankalarını ilgilendiriyor. Batı ortaklı finans kuruluşları Rusya ile ilgili işlemlere hizmet vermeyi fiilen durdurmuş durumda.

Kaynak, “sadece Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi/Türk Lirası çiftinde alım satım işlemleri gerçekleştirdiğini.” belirtti.

Daha önce Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Alexey Erkhov, Türk bankalarının Rusya'ya mal transitinde yer alan şirketleri giderek daha fazla “sıkıştırdığını”, transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söylemişti.