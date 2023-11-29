Rus ekonomisi yüzde 2,9 büyüdü

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, ülkede işsizlik oranı ekimde yüzde 2,9’a gerileyerek tarihin en düşük seviyesine düştü.

Perakende ticaret hacmi yılın ilk 9 ayında yüzde 5,5 artarak 38,2 trilyon rubleye çıkarken aynı dönemde Rusya’daki otomobil üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 417 bine yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,5 büyüyen Rus ekonomisi yılın ilk 9 ayında ise yüzde 2,9 büyüdü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunarak büyümeye katkı sağlayan ana unsurlar olarak imalat, inşaat, tarım alanlarına ve tüketici talebini işaret etmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ün üzerinde büyüme gösterebileceğini söylemişti. Batılı ülkelerin, Ukrayna savaşının ardından kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 2,1 küçülmüştü.