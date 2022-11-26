Rus firmalar 'MarEV' ile yaptırımlara çıkış arıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ABD ve AB ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya’nın önemli marka ve firmaları, bu ülkede faaliyette bulunan Türk sermayeli MarEV şirketi ile çıkış arıyor.
Fikri CİNOKUR - ANTALYA
MarEV Şirketi sahibi Mutlu Güngör yaptığı açıklamada, Moskova’da kurduğu yeni şirket ile Rusya’nın en önemli markalarını bir araya getirdiklerini belirterek, Türkiye-Rusya arasında ticaret köprüsü olacaklarını bildirdi.
Antalya ve Rusya’da uzun yıllar farklı turizm şirketlerinde yöneticilik yaptığını anımsatan Güngör, Rusya’da kurduğu şirket ile Türk ve Rus iş dünyalarını buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Rusya’da turizm sektöründe önemli deneyimleri bulunan Ali Mikailov ve Svetlana Golikova ile MarEV’i güçlendirdiklerini anlatan Güngör, şunları söyledi, “Yıllardır Rusya’da çeşitli sektörlerde firmalarda üst düzey yöneticilik yapıyordum. Artık kendi şirketimi kurdum. Kısa sürede Rusya’nın en önemli markaları ile işbirliği anlaşması yaptık.”
İki ülke arasında köprü olacak
Başta turizm olmak üzere birçok sektörde iki ülke arasında köprü olacaklarını ifade eden Güngör, “Rusya Federasyonu ve Rusça konuşan ülkelerdeki en saygın medya grubu Kommersant Publishing House ile işbirliği yapıyoruz. Rusya Federasyonu’nda yaklaşık bin 950 AVM’yi temsil eden Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi ile bu ülkede reklamcılık sektörünün en büyük firmalarından biri olan Logic Medya ile Rusya’da açık hava reklam alanlarını işleten Maer Grup ile anlaşma yaptık” diye konuştu.
Yeni oluşumun turizm sektörüne de önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Güngör, “Turizmin yanı sıra, her sektörde Türk ve Rus iş dünyası arasında köprü olmayı amaçlıyoruz. Sağlık, emlak ve perakende sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda Türk yatırımcılarına yol gösterici olacağız.” dedi.