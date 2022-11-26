Rus firmalar 'MarEV' ile yaptırımlara çıkış arıyor

Fikri CİNOKUR - ANTALYA

MarEV Şirketi sahibi Mutlu Güngör yaptığı açıklamada, Moskova’da kurduğu yeni şirket ile Rusya’nın en önemli markalarını bir araya getirdiklerini belirterek, Türkiye-Rusya arasında ticaret köprüsü olacaklarını bildirdi.

Antalya ve Rusya’da uzun yıllar farklı turizm şirketlerinde yöneticilik yaptığını anımsatan Güngör, Rusya’da kurduğu şirket ile Türk ve Rus iş dünyalarını buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Rusya’da turizm sektöründe önemli deneyimleri bulunan Ali Mikailov ve Svetlana Golikova ile MarEV’i güçlendirdiklerini anlatan Güngör, şunları söyledi, “Yıllardır Rusya’da çeşitli sektörlerde firmalarda üst düzey yöneticilik yapıyordum. Artık kendi şirketimi kurdum. Kısa sürede Rusya’nın en önemli markaları ile işbirliği anlaşması yaptık.”

İki ülke arasında köprü olacak

Başta turizm olmak üzere birçok sektörde iki ülke arasında köprü olacaklarını ifade eden Güngör, “Rusya Federasyonu ve Rusça konuşan ülkelerdeki en saygın medya grubu Kommersant Publishing House ile işbirliği yapıyoruz. Rusya Federasyonu’nda yaklaşık bin 950 AVM’yi temsil eden Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi ile bu ülkede reklamcılık sektörünün en büyük firmalarından biri olan Logic Medya ile Rusya’da açık hava reklam alanlarını işleten Maer Grup ile anlaşma yaptık” diye konuştu.

Yeni oluşumun turizm sektörüne de önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Güngör, “Turizmin yanı sıra, her sektörde Türk ve Rus iş dünyası arasında köprü olmayı amaçlıyoruz. Sağlık, emlak ve perakende sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda Türk yatırımcılarına yol gösterici olacağız.” dedi.