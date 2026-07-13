Rus limanlarında kargo trafiği ilk yarıda büyüdü

Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliğinden yapılan açıklamada, Morcenter verilerine göre ülkedeki limanlarda bu yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen kargo işlemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, yılın ilk yarısında limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı yüzde 9,1 artarak 224,3 milyon tona, dökme yük miktarı da yüzde 2,8 yükselerek 227,1 milyon tona çıktı.

Söz konusu dönemde Rus limanlarının toplam kargo hacmi yüzde 5,8 artarak 451,4 milyon tona ulaşırken, ihracat yükleri yüzde 5,7 artışla 354,7 milyon ton, ithalat yükleri yüzde 1,7 yükselişle 21,3 milyon ton olarak kaydedildi.

Transit yük miktarı yüzde 6,1 azalarak 34,2 milyon tona gerilerken, ülke içi deniz taşımacılığı kapsamındaki yükler yüzde 22,3 artışla 41,3 milyon tona ulaştı.

Hazar havzasındaki limanların kargo hacmi yüzde 59,7 artarak 5,3 milyon tona, Arktik havzasında yüzde 15 yükselişle 51,2 milyon tona, Uzak Doğu havzasında yüzde 11,8 artışla 132,7 milyon tona çıktı.

Azak-Karadeniz havzasındaki limanların kargo hacmi yüzde 6,3 artarak 132 milyon tona ulaşırken, Baltık havzasında yüzde 4,2 azalarak 130,3 milyon tona geriledi.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla gerçekleştirdiği enerji ihracatında deniz taşımacılığını daha fazla kullanmaya başlamıştı.