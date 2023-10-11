Rus madencilik şirketi: Bakır talebi yüzde 20 artacak

Rus madencilik şirketi Nornickel, küresel bakır piyasasının büyük ölçüde dengeli olduğunu ve bu yıl ve 2024'te yüzde 2-3 oranında kademeli olarak genişlemesini bekliyor.

Şirkete göre elektrikli ulaşım, elektrik iletim şebekeleri ve yenilenebilir enerji üretiminin gelişmesiyle birlikte 2035 yılına kadar yüzde 20'lik toplam büyümeye ulaşacak. Nornickel talebin 2022'deki 24,8 milyon tondan 2035'te 30 milyon ton/yıla çıkmasını öngörüyor.

Nornickel'e göre, 2023 yılında bakır talebi, Çin ekonomik aktivitesinde beklenen hızlanmanın etkisiyle yıllık yüzde 2 artışla 25,3 milyon tona, 2024 yılında ise yüzde 3 artışla 26 milyon tona çıkabilir. Maden ve rafine bakır üretimi bu yıl sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3 artacak.