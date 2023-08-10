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Rus tarım şirketleri WorldFood İstanbul 2023’e katılacak

Rusya’dan çok sayıda tarım şirketi, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul 2023’e katılacak.

Haber Merkezi
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Rusya İhracat Merkezi’nden (REC) yapılan açıklamada, Rus ihracatçıların WorldFood İstanbul 2023’te 40’tan fazla tarım ürünü tanıtmaya hazırlandığı belirtildi.

İhracatçıların, tanıtımlarını "Made in Russia" standında gerçekleştireceği bilgisine yer verilen açıklamada, tahıl, şekerleme, siyah havyar ve içecek üreticileri dahil 30’dan fazla Rus ihracatçının fuarda yer alacağı kaydedildi.

WorldFood İstanbul Fuarı 6-9 Eylül'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

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