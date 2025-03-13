  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Takip Et

Rus turistler Amasra'ya akın etti!

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemi 740 yolcusu, 415 personel ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesine geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Takip Et

Amasra ilçesi kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan yatırımlarla birlikte Amasra'da başlayan kruvaziyer seferleri kış mevsiminde de ilçeye yabancı turistleri taşımaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan seferlerle ilçe kruvaziyer turizmimde Karadeniz'deki önemli rotalardan birine dönüştü.

Karadeniz'deki önemli rotalardan biri

Kruvaziyer seferiyle binlerce yabancı turisti ağırlayan Amasra, kış mevsiminde de kruvaziyer seferlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Son olarak Rusya'dan gelen193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip kruvaziyer 740 yolcusu ve 415 personeli ile Amasra Limanına ulaştı. Sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen kurvaziyerdeki Rus turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

Amasra Kalesi, Şapel, Kemere Köprüsü, Direkli Kaya gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezen Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaptı.

Orman ürünleri işleme fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyorOrman ürünleri işleme fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyorGündem

 

KKM’de düşüş sürüyor!KKM’de düşüş sürüyor!Ekonomi

 

Ekonomi
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
KKM’de düşüş sürüyor!
KKM’de düşüş sürüyor!
Merkez Bankası PPK özeti: Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek
"Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek"
İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı
İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı