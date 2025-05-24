Rüşdü Saracoğlu: Merkez Bankası tarihine damgasını vuran başkan!

1987-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak görev yapan Dr. Rüşdü Saracoğlu vefat etti.

Saracoğlu’nun vefatı, ekonomi dünyasını derinden etkiledi. Son yıllarda sosyal medyada da aktif olan Saracoğlu, ekonomiyle ilgili değerlendirmeleriyle de dikkat çekiyordu.

Eski Başkan Saracoğlu’nun vefatı ekonomi dünyasını da üzüntüye boğdu.

"Toplumun bunu anladığını göremeden aramızdan ayrıldı"

Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarı olduğu dönemde birlikte yaptıkları çalışmaları da anlattığı Merkez Bankası Başkanı olan Rüşdü Saracoğlu için “Rüşdü Saraçoğlu'nun Ardından” başlıklı bir yazı kaleme alırken, “"Çağdaşlaşmanın birinci adımı, toplumun; ‘devletin parası’ denen şeyin aslında kendi parası olduğunu anlaması ve bu konuda bilinçlenmesidir" sözü Rüşdü Saraçoğlu’na aittir. Ne yazık ki toplumun bunu anladığını göremeden aramızdan ayrıldı” dedi.

TCMB’nin resmi X hesabından şu paylaşım yapıldı:

“1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.”

1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/qa74QmCjaP — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 24, 2025

“Siyasetçilerin ekonomiyi riske atan taleplerine karşı sergilediği kararlı duruşla hatırlayacağız”

Prof. Dr. Hakan Kara, Saracoğlu’nun vefatı üzerine, “Merkez Bankası tarihine damgasını vuran eski başkanlardan Rüştü Saracoğlu’nu, siyasetçilerin zaman zaman ekonomiyi riske atan kişisel taleplerine karşı sergilediği kararlı duruşla hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin” mesajını paylaştı.

Merkez Bankası tarihine damgasını vuran eski başkanlardan Rüştü Saracoğlu’nu, siyasetçilerin zaman zaman ekonomiyi riske atan kişisel taleplerine karşı sergilediği kararlı duruşla hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. https://t.co/aAc2uJETFz — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 24, 2025

“Liyakate önem verdiğine şahitlik ederim”

Eski çalışma arkadaşlarından olan TCMB’nin eski Başkanlarından Durmuş Yılmaz da Saracoğlu için şu ifadeleri kullandı:

“TR de modern MB’lığnın öncüsü, kendisinden çok şey öğrendiğimiz Başkanımız R.Saraçoğlu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad olsun, Allah ailemize sabırlar versin. Liyakatine ve kararlarında yalnız liyakate önem verdiğine bizzat yaşadığım olayları şahit tutarak şahitlik ederim.”

TR de modern MB’lığnın öncüsü, kendisinden çok şey öğrendiğimiz Başkanımız R.Saraçoğlu Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ruhu şad olsun, Allah ailemize sabırlar versin.



Liyakatine ve kararlarında yalnız liyakate önem verdiğine bizzat yaşadığım olayları şahit tutarak şahitlik ederim. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) May 24, 2025

“İradeli insanlar mahcubiyette inat etmezler”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Rahmetli Rüştü Saraçoğlu’nun bana gönderdiği sosyal medya mesajı “elim kolum bağlı, bu kadar yapabiliyorum” diyenlere bir ders niteliğindeydi: “İstifa da bir tercih tabii”. Demek istediği şuydu sanırım: “İradeli insanlar mahcubiyette inat etmezler.” Mekanı cennet olsun” dedi.

Rahmetli Rüştü Saraçoğlu ‘nun bana gönderdiği sosyal medya mesajı “elim kolum bağlı, bu kadar yapabiliyorum” diyenlere bir ders niteliğindeydi: “İstifa da bir tercih tabii”. Demek istediği şuydu sanırım: “İradeli insanlar mahcubiyette inat etmezler.” Mekanı cennet olsun. — emre alkin (@emrealkin1969) May 24, 2025

Saracoğlu için Merkez Bankası'nın bağımsızlığı her şeydi

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, “Eski Merkez Bankası Başkanı Dr. Rüşdü Saracoğlu'nu kaybettik... Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun; Allah rahmet eylesin. Merhum Saracoğlu için Merkez Bankası'nın bağımsızlığı her şeydi. O dönemi Ankara'da gazetecilik yapan benim kuşağım ekonomi muhabirleri çok iyi hatırlar. Saracoğlu'nun nasıl bir bürokrat olduğunu gösteren yıllar öncesinden bir anı... Tansu Çiller ekonomiden sorumlu devlet bakanı olunca Merkez Bankası'na ve Rüşdü Saracoğlu'nun işlerine karışma niyetini hemen ortaya koydu. Ama Merkez Bankası devlet bakanlığının değil Başbakanlığın ilgili kurumu statüsünde olduğu için Saracoğlu Çiller'in bu üstünlük kurma çabalarını hep boşa çıkardı, daha açık bir ifadeyle Çiller'i hiç önemsemedi. Ta ki Çiller Başbakan oluncaya kadar... Saracoğlu tutum mu değiştirdi, hayır; tuttu o gün Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa etti. Görevden affını istemedi Saracoğlu, istifa etti.”

Eski Merkez Bankası Başkanı Dr. Rüşdü Saracoğlu'nu kaybettik...

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun; Allah rahmet eylesin.



Merhum Saracoğlu için Merkez Bankası'nın bağımsızlığı her şeydi. O dönemi Ankara'da gazetecilik yapan benim kuşağım ekonomi muhabirleri… pic.twitter.com/AlmDpxeb1Z — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) May 24, 2025

Merkez Bankası'nda çıtayı yükselten

Abdurrahman Yıldırım, “Merkez Bankası'nda çıtayı yükselten ve geriye silinemeyecek izler bırakan Rüşdü Saracoğlu vefat etti. O dönem Merkez Bankası Başkanı ve kadrosu ile efsaneydi. Hafızalarımızda yaşayacak. Aynı dönemin Hazine bürokratı Mahfi Eğilmez, Saracoğlu'nun nasıl bir başkan olduğunu yazdı” dedi.

Merkez Bankası'nda çıtayı yükselten ve geriye silinemeyecek izler bırakan Rüşdü Saracoğlu vefat etti. O dönem Merkez Bankası Başkanı ve kadrosu ile efsaneydi. Hafızalarımızda yaşayacak. Aynı dönemin Hazine bürokratı Mahfi Eğilmez, Saracoğlu'nun nasıl bir başkan olduğunu yazdı. https://t.co/qcfepsBlQu pic.twitter.com/GD0xhplGbt — Abdurrahman Yıldırım (@lezzetlipiyasa) May 24, 2025

“Kurumun bağımsızlığını sonuna kadar savunarak”

Ömer Gencal, “Mesleğe başladığım yıllarda tanıdım kendisini.. Dönemin başbakanına “ Hayır yapamayız” diyen, kurumun bağımsızlığını sonuna kadar savunarak kuralları uygulayan ve liyakatin ne olduğunu herkese gösteren bir Merkez Bankası Başkanı olarak hatırlayacağım kendisini. Ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, Rüşdü beye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Mesleğe başladığım yıllarda tanıdım kendisini..



Dönemin başbakanına “ Hayır yapamayız” diyen, kurumun bağımsızlığını sonuna kadar savunarak kuralları uygulayan ve liyakatin ne olduğunu herkese gösteren bir Merkez Bankası Başkanı olarak hatırlayacağım kendisini.



Ailesi ve… pic.twitter.com/JqTxF8pqJL — Ömer Rıfat Gencal (@omgencal) May 24, 2025

Türkiye'yi modern Merkez Bankacılığıyla tanıştırdı

Ali Çufadar, “Rüşdü Saraçoğlu'na rahmet diliyorum. Efsane TCMB Başkanıydı. Türkiye'yi modern Merkez Bankacılığıyla tanıştırdı; altyapısını kurdu. Etkisi, daha sonraki çok itibarlı başkanlar olan Süreyya Serdengeçti ve Durmuş Yılmaz'ın yetişmesinde rol model oldu. Bizler için de...”

Rüşdü Saraçoğlu'na rahmet diliyorum.



Efsane TCMB Başkanıydı.



Türkiye'yi modern Merkez Bankacılığıyla tanıştırdı; altyapısını kurdu.



Etkisi, daha sonraki çok itibarlı başkanlar olan Süreyya Serdengeçti ve Durmuş Yılmaz'ın yetişmesinde rol model oldu.



Bizler için de... pic.twitter.com/QZwREdMf3Z — Ali Çufadar (@ali_cufadar) May 24, 2025

“Türkiye'de merkez bankacılığına damga vuran önemli katkıları oldu”

Uğur Gürses, “Rüşdü Saraçoğlu'nu kaybetmişiz. Türkiye'de merkez bankacılığına "para programı" gibi damga vuran önemli katkıları oldu. Üzgünüm, özleyeceğiz…” dedi.

Rüşdü Saraçoğlu'nu kaybetmişiz. Türkiye'de merkez bankacılığına "para programı" gibi damga vuran önemli katkıları oldu. Üzgünüm, özleyeceğiz... pic.twitter.com/OP0nlIG4gQ — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) May 24, 2025

Murat Aysan, “Mesleğe başladığımda Rüştü bey Merkez Bankasının efsane başkanıydı, sonra özel sektörde yollarımız kesişti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

Mesleğe başladığımda Rüştü bey Merkez Bankasının efsane başkanıydı, sonra özel sektörde yollarımız kesişti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. https://t.co/hwuMyAAsl5 — Murat Aysan (@MrtAysan) May 24, 2025

Ekonomi Gazetesi yazarlarından Ussal Şahbaz, “Değerli iktisatçı Rüstü Saracoğlu'nu kaybetmişiz. Oysa başarılarıla dolu kariyerinden sonra emekliliğinde Twitter'da kendini nasıl yeniden yaratmıştı. Allah herkese böyle bir emeklilik nasip etsin. Allah rahmet eylesin” dedi.

Değerli iktisatçı Rüstü Saracoğlu'nu kaybetmişiz. Oysa başarılarıla dolu kariyerinden sonra emekliliğinde Twitter'da kendini nasıl yeniden yaratmıştı. Allah herkese böyle bir emeklilik nasip etsin. Allah rahmet eylesin. https://t.co/zcQSPdaQ9X — Ussal Sahbaz (@ussal) May 24, 2025

Ahmet İrfan Söylemezoğlu, “R. Saraçoğlu ile 45 yıl önce ABD’de başlayan dostluğumuz Özal’ın “transformasyon” dediği dönemde bürokrasi arkadaşlığına dönüştü. Saraçoğlu hem ekonominin hem de TCMB’nin dönüşümünde büyük rol oynadı. Başkanlık için ise bir liyakat seviyesi koydu. Nur içinde yat sevgili dostum” dedi.