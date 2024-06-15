Ruslar Alanya'dan vazgeçti: Rotayı Uzak Doğu'ya çevirdi

Bir dönem Antalya Alanya’da yoğun olarak gayrimenkul satın alan Rus vatandaşları Alanya’dan vazgeçiyor. Alanya’nın en büyük yabancı turist gruplarının Rus ve Ukraynalı olduğu bilinse de, son dönemde Türkiye’deki enflasyon ve konut fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bu vatandaşların Avrupa’ya yöneldiği düşünülüyordu. Ancak yapılan yeni bir açıklama, bu durumun tam olarak böyle olmadığını ortaya koydu.

Rus vatandaşları 9 bin 300 adet konut satın aldı

Ricci / Zarubejnaya Nedvijimost şirketi tarafından açıklanan verilere göre, 2024'ün ilk yarısında Rusya vatandaşları artık yatırımlarının büyük bir bölümünü Tayland ve uzak doğu ülkelerine yapıyor. Alanya Medya'da yer alan habere göre Rus vatandaşları bu ülkelerden toplamda 9 bin 300 adet konut satın aldığı belirtilirken, Türkiye'deki konutlarını sattıkları kaydedildi.

Yabancıya konut satışında düşüş görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Mayıs 2024 Konut Satış istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.4 azalan konut satışları Mayıs'ta 110 bin 588 adet şeklinde gerçekleşirken yabancıya konut satışı da yüzde 34.8 düşerek 2 bin 064 adede geriledi.

Konu ile ilgili olarak açıklanan rakamlara göre yabancılara gerçekleştirilen konut satışları Mayıs ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 34,8 azaldı ve 2 bin 064 oldu. Bu yılın Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara gerçekleştirilen konut satışının payı yüzde 1,9 şeklinde gerçekleşti.