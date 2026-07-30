Rusya benzin ihracat yasağını uzattı

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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, benzin, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik geçici yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Üreticiler tarafından ihraç edilen dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının 1 Eylül'den itibaren kısıtlamalardan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, kararın iç piyasadaki istikrarın korunması amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın da yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.