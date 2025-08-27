Rusya benzin ihracat yasağını uzattı

  1. Ekonomim
Rusya, benzin fiyatlarındaki artışın sürmesi üzerine ihracat yasağını 31 Ekim'e kadar uzattı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki durumun istikrara kavuşması için benzin ihracatına yönelik bir karar alındığı belirtildi.

Karara göre, benzin ihracatının üreticiler ve üretici olmayanlar için 31 Ekim'e uzatıldığına işaret edilirken, üreticilere yönelik kısıtlamaların 1 Ekim'den itibaren kaldırılmasının planlandığı kaydedildi.

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

