Rusya, benzin ihracatını 6 ay süreyle yasakladı

Rus hükümeti, ülke akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığını, bu kapsamda benzin ihracatının 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklandığını, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil hükümetlerarası anlaşmalarla yapılan sevkiyatın bu karar kapsamında olmadığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün benzin ihracatına yönelik olası yasak kararının planlanandan önce kaldırılabileceğini söylemişti.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık 2 ay sonra yasak kaldırılmıştı.