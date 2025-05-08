Rusya, Çin’e petrol ve doğal gaz sevkiyatını bu yıl artıracak

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'e yönelik enerji sevkiyatına ilişkin konuştu.

"Doğal gaz ve petrol sevkiyatı artacak"

Sibirya'nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı'nın bu yıl tam kapasiteye ulaşacağına işaret eden Novak, "Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak." dedi.

"Kömürde geçen yıla oranla düşüş bekliyoruz"

Enerji kaynaklarına yönelik sevkiyatlarda genel bir artış yaşanacağını anlatan Novak, "Kömürde ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, geçen yıl Çin'e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un da geçen yıl Çin'e Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.