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Rusya Gıda Güvenliği Kurumu: Rusya, Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal etti

Rusya'nın, yılın ilk yarısında Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal ettiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya Gıda Güvenliği Kurumu: Rusya, Türkiye'den 38,2 milyon adet yumurta ithal etti
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Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında Türkiye, Belarus ve Azerbaycan’dan toplam 447,7 milyon yumurta ithal edildiği kaydedildi.

Türkiye'den ithal edilen yumurta miktarı 38,2 milyon adede ulaştı

Yılın başından bu yana Türkiye'den ithal edilen yumurta miktarının 38,2 milyon adede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklama, Belarus’tan 363 milyon, Azerbaycan’dan ise 46,5 milyon yumurtanın ithal edildiği belirtildi.

Rus hükümeti, ülkede hızla artan yumurta fiyatları nedeniyle Rusya'ya 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.

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