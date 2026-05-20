Rusya, kasım ayında Uluslararası Belediye Forumu düzenleyecek

ANKARA (EKONOMİ) - Mehmet KAYA

Rusya, 23-24 Kasım günlerinde Uluslararası Belediye Forumu düzenleyecek.

Aralık ayında onaylanan Başkanlık Kararnamesiyle yapılacak forumun, her yıl düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Rusya Büyükelçiliği’nden verilen bilgide, forumun uluslararası belediyelerin işbirliğinin vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve konforlu bir ortamın sağlanması açısından önemli bir araç olacağı değerlendirmesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla yayımlanan kararname ile forumun federal etkinlik statüsü kazandığı kaydedilen bilgide, “Bu girişim, konforlu ve güvenli yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik elverişli ortamların oluşturulmasını ve belediyelerin gelişimine ilişkin uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır” denildi.

Kararnameye göre, forumun düzenlenmesi için oluşturulan organizasyon komitesine Başbakan Yardımcısı Aleksey L. Overçuk Başkan olarak görevlendirildi.

2025’te yapılan kararname öncesi son uluslararası foruma Rusya ve başka ülkelerden 767 belediyenin yanısıra, 75 ülkeden ve Rusya’nın 83 bölgesinden temsilcilerin katıldığı, yabancı ülkelerden katılan kişi sayısının bin 438 kişi olduğu vurgulandı.

23-24 Kasım günlerinde Moskova’daki Russia Ulusal Merkezinde yapılacak 2026 forumuna ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, müttefik ülkelerde belediyelerin sürdürülebilir ve yenilikçi gelişimine yönelik uzmanlık paylaşımı ve ortak çözümlerin geliştirilmesine odaklanılacağı kaydedildi.

Forumu Putin açacak

Verilen bilgide, forumun açılışında yapılacak genel oturumda, formatı belli olmamakla birlikte Putin’in konuşması-mesajı ayrıca ülke liderlerinin video mesajları yer alacak.

“Sürdürülebilir kentsel dönüşüm: küresel zorluklara yanıt” başlıklı bu oturumda Rusya protokolü yanında, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Avrasya Ekonomik Birliği delegesine söz verilecek.

Forum kapsamındaki 16 ayrı tematik başlık belirlendiği, bunların gruplandığı ana başlıkların ise ekoloji ve şehirlerin yeşil dönüşümü, sosyal sektörün geliştirilmesi, entegre bölgesel kalkınma, kentsel altyapıda sayısallaşma ve yapay zeka, yüksek teknoloji üretimi, ulaşım ve şehir lojistiği, sağlık, eğitim, gençlik girişimleri, kültür ve spor olarak bildirildi.

Forum kapsamında 60 etkinlik yapılacağı 700’den fazla moderatör, konuşması, sunum yapan temsilci ve uzmanın yer alacağı açıklandı.