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Rusya Merkez Bankası duyurdu: American Express’in lisansı iptal edildi

Rusya Merkez Bankası, American Express bankasının faaliyet lisansını iptal etti.

Haber Merkezi
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Rusya Merkez Bankası duyurdu: American Express’in lisansı iptal edildi
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Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, American Express’in gönüllü tasfiye kararı aldığı ve bu nedenle bankanın faaliyet lisansının iptal edildiği belirtildi.

2022 yılında faaliyetlerini durdurmuştu

American Express, Ukrayna savaşının ardından Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mayısta imzaladığı kararnameyle American Express’e gönüllü tasfiye için izin vermişti.

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