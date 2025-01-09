Rusya, Türkiye'den canlı kümes hayvanı ithalatını yasakladı!

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı, 27 Aralık 2024 tarihli ve ?P3-7/6360-3 numaralı resmi açıklamasıyla, Türkiye’nin Eskişehir ilinde artan kuş gribi (avian influenza) vakalarına dikkat çekerek, Türkiye'den canlı kümes hayvanı ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Halk sağlığını koruma amacıyla tedbir alındı

Bu karar, özellikle Eskişehir merkezli Hastavuk firmasını etkileyecek. Rus yetkililer, kuş gribi vakalarının uluslararası ticaret açısından risk teşkil ettiğini belirterek, ülke sınırlarında hayvan sağlığı ve halk sağlığını koruma amacıyla böyle bir tedbir alındığını vurguladı.

Yasak, Hastavuk firması aracılığıyla gerçekleştirilen canlı kümes hayvanı sevkiyatlarını tamamen kapsıyor ve kararın süresine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.