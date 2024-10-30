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Rusya, Türkiye'den tereyağı ithalatına başladı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), Türkiye'den 27 Ekim'den itibaren 20 ton tereyağı ithalatına başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya, Türkiye'den tereyağı ithalatına başladı
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Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’den 27 Ekim’den bu yana tereyağı ithalatına başlandığı ve 29 Ekim itibarıyla toplam 20 tonluk ithalatın gerçekleştiği kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tereyağı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir dizi önlem alınacağını bildirmişti.

Ülkedeki gıda üreticileri ve tedarikçilerini bir araya getiren "Rus Birliği"nden konuya ilişkin TASS'a yapılan açıklamada, süt fiyatları, lojistik ve paketleme maliyetlerindeki artışın tereyağı fiyatlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmişti.

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