Rusya, Türkiye’nin en büyük buğday tedarikçisi oldu

Rusya, geçen yıl kasım ayında Türkiye’ye 189,4 milyon dolar değerinde buğday ihraç ederek yaz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesi görüldü.

Aylık bazda ihracat yüzde 17 artarken, yıllık bazda artış 25 kata çıktı; bir yıl önce aynı dönemde ihracat 7,6 milyon dolar seviyesindeydi.

Rusya, sonbahar sonunda Türkiye’nin toplam tahıl ithalatının yaklaşık yüzde 70’ini karşıladı. Bu sevkiyatların yüzde 90’ından fazlasını buğday oluştururken geri kalan kısmı arpa, mısır ve karabuğday ürünlerinden meydana geldi.

Türkiye, 2025’in ilk on bir ayında tarım ve gıda ürünlerinde yaklaşık 20,5 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi; bu dönemde tahıl ve ham maddelerin toplam ithalatı artış gösterdi.

Aynı dönemde tarım ürünleri ithalatının yükselmesi, buğday gibi temel gıda maddelerinde dışa bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya’dan yapılan buğday tedariki, Türkiye’nin iç talebini karşılamada kritik bir rol oynuyor ve bu oran, ülkenin stratejik stoklama ve arz güvenliği politikaları açısından önem taşıyor.