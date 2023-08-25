Rusya ve Japonya pazarları Trabzonlu ihracatçıları zorluyor

Murat KÜÇÜK - Fikret YAZICI / TRABZON



Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD), üyelerine yönelik dernek ofisinde gerçekleştirdiği Cumartesi Sohbetleri’nde EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’u ağırladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan TSİAD Başkanı Tayfun Denizer, derneğin faaliyetlerine dikkat çekti ve şunları söyledi: “TSİ- AD 1995 yılında iş adamları tarafından kurulmuş, şehirdeki en eski STK olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Üyelerimiz toplam 25 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu rakamın 20 binini sanayi kuruluşları oluşturmaktadır.” Derneğin kurulduğu günden beri, başta Trabzon olmak üzere tüm bölge için önem arz eden ekonomi ve sosyal politikaların oluşturulmasında öncü bir rol üstlendiğini belirten Denizer, “Bunun yanında iş insanlarının problemlerini de gerekli platformlara taşıyarak çözüme kavuşturulması için katkı sağlıyoruz” dedi.

Değer kaybeden Japon Yeni stoklu çalışmaya itti

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Başkan Tayfun Denizer, son zamanlarda yaşadığı deneyimi katılımcılara şu sözlerle açıkladı: “Biz ihracat yaparken en çok parite nedeniyle zorlanıyoruz. Rusya ve Japonya’ya çalışıyoruz. Bu ülkelere dolar ile ihracat yapıyoruz. Dolar karşısında Japon yeni ve Rus rublesinin değer kaybı bizi çok etkiledi. Özellikle de 20 yıldır değişmeyen Japon yeninin yüzde 40 ila 50 arasında değer kaybettiğini gördük. Bu nedenle stoklu çalışmak zorunda kalıyoruz.”

Trabzonlu sanayici sorunları aşmak için her yolu deniyor

Toplantının soru cevap kısmında katılımcılara söz veren Şeref Oğuz, onlardan son zamanlarda yaşadıkları tecrübeleri paylaşmalarını istedi. Katılımcılar şunları söyledi:

* Mehmet Manzak/Manzak Tekstil: 1981-2001 yılları arasında TL’ye 5 tane sıfır eklemişiz. Dün Japonya’dan yeni bir kur krizi geldiğine dair bilgi aldım. Bizim buradaki herhangi bir değerlememizin üç beş yıl sonra dolar cinsinden ne kadar olacağını biliyor muyuz? Bu nedenle ben her yıl şirketten 300-400 bin dolar çekip yurt dışında ev alarak kendimi korumak istiyorum.

* Yusuf Çakır/Çakırlar Otomotiv: Biz turizm sektöründeyiz, araç kiralama işi yapıyoruz. Trabzon’da artık dolar üzerinden iş yapılıyor. Her şeyin fiyatı çok yükseldi, İstanbul’dan ucuz değiliz. Bu sıkıntılı süreçte, 70-80 gün olan turizm dönemi sonrasında araçlarımız boş arazilerde yatıyor. Bu nedenle hareketliliğin 12 ay devam ettiği İstanbul’a yatırım yapabiliriz. İngiltere’de kardeşim ile bir şirket kurmayı düşünüyorum.

* Aytaç Aydoğdu/M.A.Y Yapı İnşaat: Elimde olanları satmayı ve nakde dönmeyi düşünüyorum.

* Seyyare Sungur/Fındık Ocağı: Üretmeye ve yatırıma devam etmeyi düşünüyoruz. Yabancı sermaye alarak ortaklarımla Avrupa ve ABD’de yeni yatırımlar planlıyoruz. Tedarik güvenliğine ve üretime ağırlık veriyoruz.

* Cesur Gerigelmez/Cesur Un: Enerji tüketiminde Trabzon’un ikinci firmasıyız ve bu maliyetlerimizin yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu nedenle enerji yatırımı yaparak bu durumdan kurtulmaya karar verdik.

* Nehar Nalbantoğlu/Farkyapı Kentsel Dönüşüm: Farklı yatırım kolları ile şirketimizi güçlendirmek istiyoruz. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden başlayan göç furyasını fırsat olarak görerek kalifiye personel ihtiyacımızı kapatmak istiyoruz. Elimizdeki atıl mülkleri elden çıkararak Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden mülkler almayı planlıyoruz. Bu mülklerden gelecek kira getirisiyle kazanç elde etmeye çalışıyorum.

* Mehmet Ali Tuna/TZX TRAVEL: Pandemi döneminde VIP taşımacılık sektöründe turizm şirketi kurarak büyümek istedik. Şimdi transfer hizmeti vererek gelişiyoruz. Kilometre maliyetimiz yüzde 40 civarında, ancak kendi personelimizi yetiştirerek, işimizi ve ekibimizi büyütüyoruz.

* Ahmet Selim Tuna/Tunalar Ev Tekstil: Markalı bir ürünün bölge bayiliğini yapıyoruz. Bu dönemde karlılık çok az. Bir dönem yaptığımız yatak üretimine geri dönmeyi düşünüyoruz.

* Mehmet Can Sarı/Vahit Alüminyum: 40 yıllık alüminyum giydirme işi yapan bir şirket olarak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Makine ve teknolojiye yatırım yaparak insana bağımlılığı azaltmak istiyoruz.