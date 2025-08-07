Rusya'da faaliyetleri bulunan Anadolu Efes ve ENKA hisseleri Trump ve Putin'in görüşeceği haberiyle yükseldi

Kremlin danışmanı Yuri Ushakov'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini açıklamasının ardandan Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt'den de paralel bir açıklama geldi.

Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeler görüldü

CNBC-e'nin haberine göre TSİ 12.43 itibarıyla ENKA yüzde 4.45, Anadolu Efes ise yüzde 5.05 primli seyrederken, iki hisse de mayıs ortalarından bugüne kadarki en yüksek seviyelerine yükseldiler. Anadolu Efes'in ana hissedarı Anadolu Grubu Holding hisseleri de yüzde 4.29 primle 20 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesinde.

Marbaş Gayrimenkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı Mustafa Kemal Eski, iki liderin planlanan görüşmesinin ateşkes ihtimalini artırdığını, bunun da savaş nedeniyle Rusya'daki faaliyetleri olumsuz etkilenen şirketlerin hisselerine alım getirdiğini söyledi.

Eski, ateşkesin sağlanmasıyla Anadolu Efes'in Rusya'daki iştirakine atanan geçici yönetimin sonlanacağına dair beklentiler oluşmuş olabileceğine işaret etti.

Aralıkta Putin'in imzaladığı kararname ile Anadolu Efes'in AB InBev ile ortak iştirakinde bulunan hisseler geçici yönetime devredilmişti.

Eski, ENKA İnşaat hisseleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "ENKA özelinde de AVM ve diğer faaliyetleriyle Rusya'da kalan bir nakit var...ENKA İnşaat'ın Rusya'da süregelen projeleri olduğu için bu görüşmenin ardından savaşın sona ereceği ve faaliyetlerinin hızlanacağı beklentileri şirketin hisse performansını olumlu etkledi" dedi.

Destek Yatırım Portföy Yöneticisi Serhat Başkurt da ENKA'nın Rusya'daki yatırımları ve daha önceki işleri sebebiyle şirket hisselerinin güçlü seyrettiğini; piyasaların ayrıca Rusya'nın Anadolu Efes iştirakine getirdiği kayyım uygulamasının çözüleceğini de fiyatladığını belirtti.

Başkurt ayrıca "Bu iki hissenin dışında jeopolitik risk primlerinin azalması da Türk borsasını olumlu etkileyecektir" dedi.