  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rusya'da kritik kripto para adımı: Madencilik yasal hale getiriliyor
Takip Et

Rusya'da kritik kripto para adımı: Madencilik yasal hale getiriliyor

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da kritik kripto para adımı: Madencilik yasal hale getiriliyor
Takip Et

Oturumda kripto para madenciliğinin yasal hale gelmesini içeren yasa onaylandı. Böylece Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para kazıyabilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Duma, 27 Şubat'ta dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etmişti.

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti, ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

Ekonomi
JPMorgan'dan TCMB tahmini: Ekim veya Kasım'da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz
Ekim veya Kasım'da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz
Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolara yükseldi
Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolara yükseldi
'Enflasyon farkı uygulaması yıl sonuna bırakılmalı'
'Enflasyon farkı uygulaması yıl sonuna bırakılmalı'
Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servislerine zam geldi
Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servislerine zam geldi
Hava kargoda talep yüzde 14,1 arttı
Hava kargoda talep yüzde 14,1 arttı
İş insanı Abdullah Kiğılı'dan 'fahiş fiyat' isyanı: Kim dur diyecek?
İş insanı Abdullah Kiğılı'dan 'fahiş fiyat' isyanı: Kim dur diyecek?