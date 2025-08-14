  1. Ekonomim
  Rusya'da şirketlerin döviz satma zorunluluğuna iptal
Rusya'da şirketlerin döviz satma zorunluluğuna iptal

Rus hükümeti ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerinin satma zorunluluğunu tamamen kaldırdı.

Rusya'da şirketlerin döviz satma zorunluluğuna iptal
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede rublenin istikrara kavuştuğu belirtildi.

Rusya'da dövize erişime ilişkin de sorunların çözüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Rus ihracatçılar için döviz kazancında satış zorunluluğu bulunan miktar sıfıra indirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da rublenin istikrara kavuşturulması için 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu getirilmişti.

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 60'ını satma zorunluluğunu Temmuz 2024'te yüzde 40'a düşürmüştü.

