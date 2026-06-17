Rusya'da yerli ödeme sistemi Mir'in payı yüzde 75'i aştı

Rusya Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi'nden (NSPK) yapılan açıklamada, ülkede artık faaliyet göstermeyen uluslararası ödeme sistemlerine ilişkin durumun ele alındığı belirtildi.

Rusya’da kartlı işlemlerin toplam hacminde Mir kartlarının payının, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 75’i aştığına işaret edilen açıklamada, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme sistemlerine ait kartların ise kademeli olarak dolaşımdan çıktığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NSPK Genel Müdürü Dmitriy Dubynin, uluslararası ödeme sistemlerinin Rusya’dan ayrılmasının ardından Rus bankalarınca çıkarılan söz konusu kartların yurt dışında kabul edilmediğine işaret etti.

Vatandaşların kolaylığı için ilgili kartların Rusya içinde kullanımına teknolojik desteği sürdürdüklerini kaydeden Dubynin, bunun NSPK açısından önemli maliyet oluşturduğunun altını çizdi.

Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme sistemi kartlarıyla yapılan işlemlerde bankalar arası komisyon oranının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Dubynin, bu sayede bankaların söz konusu kartları dolaşımda tutma motivasyonunun azaltılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Visa ve Mastercard, 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya alırken, ülkede kartlı ödeme altyapısında yerli Mir sistemi hızla yaygınlaşmıştı.