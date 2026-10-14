Rusya'dan ABD'ye yeni işbirliği mesajı: Dizel anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak

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Dmitriyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri ve Rus dizeline yönelik yaptırımların kaldırılmasının etkilerini değerlendirdi.

İki ülke arasında ekonomik işbirliği için önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Dmitriyev, "Putin'in bize verdiği talimat doğrultusunda ekonomik işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu yalnızca dizel anlaşmasıyla sınırlı değil, Rusya, ABD ve küresel piyasalar için faydalı çok sayıda ekonomik ve yatırım işbirliği fırsatı bulunuyor" dedi.

Dmitriyev, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının öncelikle Amerikan ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek, ABD yönetiminde giderek daha fazla yetkilinin Rusya'ya yeni yaptırımların olumsuz etkilerini anladığını söyledi.

ABD ile ekonomik projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dmitriyev, yaptırımların Amerikan halkına verdiği zararı somut örneklerle anlatmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Rus dizeline yönelik yaptırımların kaldırılmasının ABD ekonomisine de olumlu yansıdığını belirten Dmitriyev, "Rusya ile ABD arasındaki bu işbirliğinin duyurulmasının ardından New York'ta dizel fiyatları yüzde 5 düştü" ifadesini kullandı.