Rusya'dan akaryakıt piyasasında geçici adım

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Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin akaryakıt piyasasına ilişkin aldığı karara yer verildi.

Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin verildiği belirtilen açıklamada, kararın geçici nitelikte olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, kararın iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla alındığı ifade edilirken, yakıtlara yönelik uzun vadeli çevre politikasında değişikliğe gidildiği anlamına gelmediği aktarıldı.

Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinler, Euro-5'e kıyasla daha yüksek oranda kükürt ve bazı kirletici maddeler içerebildiği için çevre standardı daha düşük yakıtlar arasında kabul ediliyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını yasaklamıştı.