Rusya'dan ASEAN'a enerji sevkiyatında yüzde 40 artış

Reşetnikov, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ASEAN ülkeleri için güvenilir enerji tedarikçisi konumunu koruduğunu belirten Reşetnikov, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz koşullarında, Rusya’nın ASEAN ülkelerine enerji tedariki ilk çeyrekte yüzde 40 arttı" dedi.

Reşetnikov, enerji kaynaklarının tedarikine yönelik uzun vadeli sözleşmelerin imzalanması, depolama ile dağıtım altyapısının ortak geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu, ASEAN'lı ortaklara uzun vadede enerji güvenliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayacak" diye konuştu.

Rusya ile ASEAN arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 58 artarak 21 milyar dolara ulaştığını aktaran Reşetnikov, söz konusu dönemde Rusya’nın ihracatının yüzde 44 arttığını kaydetti.

Enerji kaynaklarının yanı sıra tarım ürünleri ihracatını da artırdıklarını belirten Reşetnikov, Rusya'nın et ürünleri ihracatının 10 yılda 50 kat, gübre ihracatının ise 3 kattan fazla arttığını bildirdi.

Reşetnikov, Rusya'nın ASEAN ülkelerinden ithalatının da 10 yılda yüzde 70 yükseldiğini belirterek, tarımsal ham madde, makine, ekipman, taşıt, kimya sanayisi ürünleri, tekstil, giyim ve ayakkabı alımlarının sürdüğünü ifade etti.

ASEAN, Güneydoğu Asya'da ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bölgesel kuruluşlar arasında yer alıyor.