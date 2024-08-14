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Rusya'dan benzin ihracatı kararı: Kısıtlamalar yıl sonuna kadar uzatıldı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan benzin ihracatı kararı: Kısıtlamalar yıl sonuna kadar uzatıldı
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki benzin talebinde mevsimsel artış yaşandığı belirtildi.

Kısıtlamalar, 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Bazı rafinerilerde de planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı bildirilen açıklamada, bu nedenle iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu vurgulandı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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