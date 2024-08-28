  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rusya'dan Zelenskiy'e gaz anlaşması yanıtı: Türkiye'de bir merkez kurma planı var
Takip Et

Rusya'dan Zelenskiy'e gaz anlaşması yanıtı: Türkiye'de bir merkez kurma planı var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya ile doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağı açıklamasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan Zelenskiy'e gaz anlaşması yanıtı: Türkiye'de bir merkez kurma planı var
Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik dünkü açıklamasını değerlendiren Peskov, "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'da bazı ülkelerin hala Rus gazı tükettiğine işaret eden Peskov, "Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rus gazının ekonomi ve güvenilirlik anlamında ABD gazına göre avantajlı bir konumda olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dün Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Peskov, "Ukrayna tarafının nükleer bir tehlikeyi körüklemekten duyduğu suçluluk aşikardır." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Grossi, dün Rusya ile Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

'18 şehir hastanesi tam bir kara deliğe dönüştü' diyen CHP'li Şahbaz, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı'18 şehir hastanesi tam bir kara deliğe dönüştü' diyen CHP'li Şahbaz, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdıGündem

 

 

 

Ekonomi
Yüzde 70 hibe ile sera kurdu! Koparmaya bile kıyamıyordu, hobisi kazanca dönüştü
Yüzde 70 hibe ile sera kurdu! Koparmaya bile kıyamıyordu, hobisi kazanca dönüştü
30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI (2024)? Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü işlem görecek mi?
30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI (2024)? Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü işlem görecek mi?
Vergi rekortmenlerinde bankalar öne çıktı: Merkez Bankası yine yer almadı
Vergi rekortmenlerinde bankalar öne çıktı: Merkez Bankası yine yer almadı
Kış meyveleri manav tezgahlarında yerini almaya başladı
Kış meyveleri manav tezgahlarında yerini almaya başladı
Balıkesir'den 84 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı
Balıkesir'den 84 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı
Yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinde hasat zamanı
Yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinde hasat zamanı