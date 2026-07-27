Rusya’nın akaryakıt kilidi: Küresel enerji kararları Türkiye’de pompa fiyatlarını nasıl etkiler?

Rusya'nın benzin ihracat yasağını yıl sonuna kadar uzatıp dizel yakıt kısıtlamalarında esneme sinyali vermesi, küresel piyasalarda yeni bir dönem başlattı. Rusya'ya olan akaryakıt bağımlılığı yüksek olan Türkiye pazarında, bu hamlenin pompa fiyatları ile lojistik maliyetleri üzerinde yaratacağı olası baskılar ve alternatif tedarik rotaları stratejik önem kazanıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, benzin ihracatı yasağının süresini yıl sonuna kadar uzatacaklarını ve dizel kısıtlamalarını ise piyasa koşullarına göre esneteceklerini duyurması, küresel petrol hatlarında derin yapısal etkiler yaratıyor. Bir tarafta petrol rafinerilerine yönelik operasyonel kesintiler, diğer tarafta stratejik deniz koridorlarında yaşanan lojistik tıkanmalar küresel enerji mimarisini doğrudan dönüştürüyor. Rusya’nın attığı bu korumacı adımların küresel piyasalarda nasıl bir domino etkisi yaratacağı ve Türk tüketicisine nasıl yansıyacağı ekonomi yönetimleri tarafından yakından takip ediliyor.

Üretim hatlarında kesinti ve Rusya'nın koruma kalkanı

Dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olan Rusya’nın üst üste benzin ve dizel ihracatına sınırlandırmalar getirmesi, içerideki arz dengelerini koruma arayışını ortaya koyuyor. Ülkedeki büyük rafinerilerde ve enerji terminallerinde yaşanan dönemsel bakım süreçleri ile operasyonel aksaklıklar, petrol işleme kapasitesinin belirli bir kısmını devre dışı bıraktı. Bu durum, özellikle yoğun tarım sezonlarında ve yerel tüketimin zirve yaptığı dönemlerde iç pazarda akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engellemek adına radikal kararlar alınmasını zorunlu kıldı.

Rusya, iç piyasadaki akaryakıt dengesini korumak amacıyla ihracat musluklarını sıkılaştırma yoluna gitti. Benzindeki katı yasağın yıl sonuna kadar uzatılması, rafinaj sektöründeki toparlanmanın zaman alacağının bir göstergesi niteliği taşıyor. Dizel yakıt kısıtlamalarında vaat edilen kademeli esneme ise tamamen iç piyasada aşırı stok birikiminin önüne geçmek ve rafinerilerin ekonomik olarak sürdürülebilir kalmasını sağlamak için atılmış bir denge adımı olarak öne çıkıyor.

Alternatif pazarların enflasyonist baskısı

Rusya’nın akaryakıt politikasındaki bu dalgalanmaların en doğrudan hissedileceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye, son yıllarda enerji ithalatında rotasını büyük oranda Rusya’ya çevirmiş durumda bulunuyor. Rusya limanlarından tedarik edilen akaryakıt ürünleri, Türkiye’nin hem dış ticaret dengesini korumasında hem de iç piyasadaki pompa fiyatlarının daha da sert yükselmesini frenlemede kritik bir tampon görevi görüyordu.

Ancak Rusya içindeki üretim kesintileri ve lojistik darboğazlar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanabilecek olası bir aksama, Türkiye’yi alternatif pazarlara yönelmek zorunda bırakabilir. Bu alternatif rotaların hem lojistik maliyetlerinin yüksek olması hem de Rusya’nın sunduğu fiyat avantajlarından yoksun olması, Türkiye için yeni bir enflasyonist baskı yaratabilir. Bu durum, doğrudan üretim ve taşımacılık maliyetlerini tetikleyerek geniş bir ekonomik sektörü etkileme potansiyeli barındırıyor.

Küresel arz darboğazı ve akaryakıt kıskacı

Küresel piyasalarda işi zorlaştıran tek unsur Rusya’nın hamleleri olmuyor. Uluslararası deniz rotalarındaki güvenlik riskleri ve küresel petrol arzındaki dalgalanmalar, işlenmiş akaryakıt ürünlerinin rafinaj marjlarını yüksek seviyelerde tutuyor. Dünyanın önde gelen ekonomilerindeki stokların da dönemsel ortalamaların altına gerilemesiyle birlikte, küresel piyasalar işlenmiş yakıt arzında hassas bir döneme giriyor. Rusya’nın benzin yasağını sürdürme kararlılığı küresel arz açığını baskılarken, dizeli serbest bırakma sinyali ise piyasalara yalnızca sınırlı bir soluklanma alanı tanıyor.

Küresel enerji kararlarının akaryakıt tabelasına doğrudan etkisi

Türkiye, uluslararası akaryakıt fiyatlandırmasında Akdeniz havzasındaki işlenmiş ürün piyasasını ve ham petrol fiyatlarını baz alıyor. Rusya'nın benzin yasağını uzatarak küresel arzı daraltması, Akdeniz piyasasındaki ton fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Bu durum, döviz kurundaki mevcut hassasiyetle birleştiğinde yurt içindeki benzin fiyatlarına doğrudan zam baskısı olarak geri dönüyor.

Dizel tarafında ise durum daha yakın bir takiple izleniyor. Türkiye en büyük motorin tedarikini Rusya'dan yaptığı için, eğer Rusya vaat ettiği gevşemeyi hızla hayata geçirmezse, Türkiye daha yüksek maliyetli olan Körfez veya Avrupa pazarlarına yönelmek zorunda kalacak. Bu olasılık, indirim avantajının kaybolması ve lojistik maliyetlerinin artması sebebiyle motorin fiyatlarında yeni bir fiyat artışı dalgası başlatacaktır. Neticede Rusya'nın korumacı hamleleri, Türkiye'de akaryakıt maliyetlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam edecek ve başta lojistik ile tarım olmak üzere iğneden ipliğe tüm üretim kalemlerine doğrudan yansıyacaktır.