Rusya'nın petrol geliri savaşın etkisiyle rekor kırdı

Kremlin, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen fiyatlar ve yaptırımların görece hafiflemesiyle ham petrol akışını artırarak, 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana petrol ihracatından en yüksek geliri elde ediyor.

Rusya'nın ihraç ettiği petrolün fiyatındaki artış ile sevkiyat hacmindeki yükseliş, haftalık gelirde ikinci kez güçlü bir sıçramaya yol açtı ve geliri Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Moskova ayrıca ABD'nin 12 Mart'tan önce yüklenen ham petrolün satın alınmasına izin veren gümrük vergisi muafiyetini uzatması ve kapsamını genişletmesinden de faydalanıyor. Yaptırımdaki gevşeme Hindistan'a yapılan satışları artırdı.

Rusya'nın petrol gelirleri, küresel fiyatlardaki düşüş nedeniyle ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından önce düşüş eğilimindeydi. Şubat sonunda İran'a yönelik saldırıyla tırmanan gerilim, bu eğilimi tersine çevirdi. Son üç haftada Rusya'nın ihracat geliri, Ocak ayındaki günlük 135 milyon dolardan ortalama 270 milyon dolara çıkarak iki katına yükseldi.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, bu beklenmedik artışın geçici olabileceği uyarısında bulunurken, mevcut durumda Moskova'nın savaş finansmanı önemli bir destek kazandı.

Rusya'nın petrol ihracatı son bir ayda günlük 3,6 milyon varil

Petrol fiyatlarındaki artış, geçen hafta akışlarda görülen sınırlı artışla da desteklendi. Karadeniz'deki Novorossiysk'te yer alan Sheskharis petrol terminalinden daha yüksek hacimli yüklemeler gerçekleştirildi.

Öte yandan Ukrayna'nın Pazar gecesi Baltık Denizi'ndeki önemli limanlardan Primorsk'a düzenlediği insansız hava aracı saldırısının, önümüzdeki hafta bu limandan yapılan sevkiyatları azaltabileceği değerlendiriliyor.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatı 22 Mart'a kadar olan dört haftalık dönemde günlük ortalama 3,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu miktar, 15 Mart'a kadar olan döneme kıyasla yaklaşık 160 bin varil artışa işaret ederken, Noel öncesi zirve seviyesinin ise yaklaşık 270 bin varil altında kaldı.

Hindistan'a petrol ihracatı günlük 1,14 milyon varil

Hindistan'a yapılan ham petrol sevkiyatları Mart ayında toparlanma gösterdi. ABD'nin, halihazırda denizde bulunan Rus ham petrolünün rafineriler tarafından satın alınmasına izin veren muafiyet kararı sonrası tankerler bu ülkeye yöneldi. Ayın ilk 22 gününde Hindistan'a ulaşan sevkiyatlar, Şubat ayındaki günlük 1,09 milyon varilden ortalama 1,14 milyon varile yükseldi.

Bununla birlikte, boşaltma hızındaki artış Rusya'dan çıkan akışlardaki yükselişi karşılamakla sınırlı kaldı. Denizde bulunan Rus ham petrolü miktarı ise zirve seviyeye yakın bir düzeyde, yaklaşık 135 milyon varil civarında seyretmeye devam etti.