Rusya'nın petrol üretimi 17 yılın en düşük seviyesine gerileyecek

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Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle 2026 yılı petrol üretimi tahminini 17 yılın en düşük seviyesine indirdi; 2026 ve 2027 yakıt ihracatı beklentilerini de aşağı yönlü revize etti.

Eylül sonunda kesinleşmesi ve bütçe hazırlıklarında kullanılması beklenen taslak tahmine göre hükümet, 2026-2029 dönemi petrol üretimi öngörülerini mayıs ayında yayımlanan önceki tahminlere kıyasla 16 milyon ila 20 milyon ton düşürdü.

Üretim 2009'dan bu yana en düşük seviyeye inecek

Temel senaryoya göre Rusya'nın ham petrol ve gaz kondensatı üretiminin 2026'da 17,2 milyon ton azalarak 494,2 milyon tona, günlük 9,88 milyon varile gerilemesi bekleniyor. Bu, 2009'dan bu yana en düşük üretim düzeyi olacak. Mayıs tahmininde 2026 üretimi 511 milyon ton olarak öngörülmüştü.

Üretimin 2027'de 500 milyon tona toparlanması beklenirken, bu rakam önceki tahminin 16 milyon ton altında kalacak. Üretimin 2028 ve 2029'da 505 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Her iki yıl için daha önce 525 milyon ton tahmin edilmişti. Üretim, toparlanmaya rağmen 2025'teki 511,4 milyon tonluk seviyenin altında kalacak.

Rafinerilere saldırılar üretimi etkiledi

Avrupa Birliği, Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Moskova'nın önemli gelir kaynaklarından olan Rus petrolü ve yakıtlarının büyük bölümünün ithalatını yasakladı. İhracattaki darboğazların yanı sıra son aylarda Rus rafinerilerine yönelik yoğunlaşan Ukrayna İHA saldırıları da yakıt üretimini düşürdü ve ülke genelinde benzin kıtlığına yol açtı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, haziran ayında petrol üretiminin yıl başından bu yana gerilediğini kabul etmiş ve düşüşü rafinerilerdeki plansız bakımlara bağlamıştı.

Ham petrol ihracatı 2026'da artacak

Rafinerilere yönelik saldırıların yakıt üretimini azaltması, başta Çin ve Hindistan olmak üzere ham petrol ihracatının artmasına yol açtı. Rusya'nın ham petrol ihracatının 2026'da 244,7 milyon tona ulaşması bekleniyor. İhracat 2025'te 230,8 milyon ton olmuştu. Yeni tahmin, mayıs ayındaki 237,2 milyon tonluk öngörünün 7,5 milyon ton üzerinde bulunuyor.

Ham petrol ihracatının 2027'de 232,5 milyon tona, 2028 ve 2029'da ise 216,6 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Önceki tahminler 2027 için 227,4 milyon ton, 2028 ve 2029 için 236,3 milyon ton seviyesindeydi.

Yakıt ihracatı sert düşecek

Rus hükümeti, 2026'da petrol ürünleri ihracatının 27,3 milyon ton azalarak 98,5 milyon tona gerilemesini bekliyor. Bu rakam, önceki tahminin 24,1 milyon ton altında bulunuyor.

Petrol ürünleri ihracatının 2027'de 113,1 milyon tona yükselmesi öngörülse de bu seviye 2025'in yaklaşık 13 milyon ton, önceki tahminin ise 21 milyon ton altında kalacak. İhracatın 2028'de 134 milyon ton, 2029'da 130 milyon ton olması bekleniyor.

Rusya, iç piyasadaki kıtlığı gidermek amacıyla benzin ve jet yakıtı ihracatına yönelik kısıtlamalara ek olarak motorin ihracatını da yasakladı.