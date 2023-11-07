Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 26,3 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığının verilerine göre, ülkenin petrol ve doğalgaz dışı gelirleri bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 28,7 artarak 15,9 trilyon rubleye çıktı. Aynı dönemde, Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azalarak 7,2 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın bütçesi bu yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık vermişti.

Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını Ukrayna savaşının ardından önemli oranda azaltmıştı.