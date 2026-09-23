Rusya’nın tahıl ihracatında sert düşüş beklentisi

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Petriçenko​​​​​​​, Moskova'da düzenlenen "Melnitsa-2026" konferansında ülkenin tahıl üretimi ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 14 milyon ton tahıl ihraç ettiğini belirten Petriçenko, bu yıl aynı dönemde ihracatın yaklaşık yüzde 39 azalarak 8,5 milyon ton düzeyinde kalmasını beklediklerini söyledi.

İhracattaki düşüşte, başta Novorossiysk olmak üzere Azak-Karadeniz havzasındaki bazı önemli limanların faaliyetlerinin durmasının etkili olduğunu kaydeden Petriçenko, söz konusu durumun Rus tahılının alıcı ülkeler arasındaki dağılımını da değiştirdiğini ifade etti.

Tarım yılının başından bu yana Rus tahıl ihracatında İran'ın yüzde 17,2 payla ilk sıraya yükseldiğini belirten Petriçenko, Mısır'ın yüzde 15,4, Azerbaycan'ın ise yüzde 6 pay aldığını bildirdi.

Petriçenko, İran'ın ağırlıklı olarak mısır ve arpa ithal ettiğine, bu ülkeye buğday sevkiyatının ise sınırlı kaldığına dikkati çekti.

Rus tahılının geleneksel büyük alıcılarından Türkiye'nin payının yüzde 2'ye gerilediğini aktaran Petriçenko, Azak-Karadeniz havzasındaki geleneksel deniz yolu ihracatının devreye girmemesi halinde Rusya'nın 2026-2027 tarım yılında en fazla 39 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini belirtti.

Karadeniz üzerinden ihracatın gelecek yılın başından itibaren yeniden hızlanması halinde ise sevkiyatın 45 milyon tona ulaşabileceğini ifade eden Petriçenko, mevcut tarım yılındaki toplam ihracat potansiyelinin 59 milyon ton seviyesinde bulunduğunu kaydetti.