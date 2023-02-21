Rusya’ya destek veren G7 pazarını kaybedebilir

Rusya ekonomisi Batı’nın açıkladığı onca yaptırıma rağmen, ‘dost’ ülkelerle olan ticareti sayesinde direncini korumaya devam ediyor. Ancak işgalin 1. yıl dönümü öncesinde Reuters’a konuşan ABD Hazine Bakanı Wally Adeyemo, “ABD’nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan kaçınılması için faaliyet gösteren şirketleri doğrudan uyaracağını” söyledi.

BAE, İran ve Türkiye’ye vurgu

Adeyemo Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Türkiye ve Rusya’nın komşu ülkeleriyle ilgili endişelere özellikle vurgu yaptı ve bu ülkelerdeki bazı şirketlerin Avrupa, ABD ve İngiltere pazarlarına erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi: “Rusya’ya fayda sağlayacak şeyler yapmaya devam edebilir ve maddi destek sağlayabilirsiniz. Ancak o zaman Avrupa ekonomisine, ABD ekonomisine ve İngiltere ekonomisine erişimi kaybetme riskine katlanırsınız - bu sizin seçiminiz”.

ABD Hazine Bakanlığ da gelecek aylarda Rusya’nın Batı yaptırımlarından kaçınmasına yardımcı olan kolaylaştırıcılara ve üçüncü ülke tedarikçilerine yönelik adımlar atmaya odaklanacak. ABD’de yaptırımlardan sorumlu en üst düzey yetkili Brian Nelson 30 Ocak’la biten haftada Türkiye ve BAE’ye ziyaretler gerçekleştirmiş ve uyarıları yinelemişti. Nelson Türkiye’ye yaptığı ziyarette Türkiye Bankalar Birliği’ne de yaptığı açıklamada “Türk şirketler ve bankalar yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarla iş yaparak yaptırıma maruz kalma ve G7 pazarlarına erişimi kaybetme riskini alıyor” demişti.

IMF: Rusya bu yıl daralmayacak, büyüyecek

Uluslararası Para Fonu’nun Rusya’ya ilişkin büyüme beklentileri de yaptırımların Rusya’ya beklendiği kadar darbe vurmadığına işaret ediyor. 2022 yılında IMF Rusya’nın yüzde 8,5 daralacağını öngörmüş, ardından 2023’te de yüzde 2,3’lük bir daralma olacağını tahmin etmişti. Rusya 2022’de sadece yüzde 2,2 daraldı ve fon en güncel tahminlerinde bu yıl Rusya’nın binde 3 büyüyeceğini öngörüyor.

Gazprom yeni pazarlara odaklanıyor

Rusya’nın doğalgaz devi Gazprom yeni pazarlara odaklanıyor ve yeni projeler açıklamaya hazırlanıyor. CEO Alexey Miller Rosiya 1 TV’ye verdiği röportajda yakın gelecekte şirketin yeni boru hattı projelerine başlamayı planladığını ve yeni pazar arayışında olduğunu söyledi. Miller “Tüm yumurtaları aynı sepete koyamazsınız. Tabii ki yeni pazarlara açılmayı düşünüyoruz ve kaynağımız çok. Çok yakın gelecekte büyük doğalgaz boru hattı inşaları için yeni büyük projelere başlayacağız” diye konuştu. Miller Asya pazarının dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu belirterek tüketim hacminin hızla arttığını ve Rus gazının bu pazarda gelişim vaadettiğini vurguladı.

Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı %384 arttı

Savaş nedeniyle uygulanan yaptırımların Rusya ekonomisinin hedef pazarlarını değiştirdiğine dair bir örnek de Hindistan. Hindistan Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre bu mali yıl içinde Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı başta ham petrol ithalatının da etkisiyle yüzde 400’e yakın arttı. Hindistan, Çin, BAE ve ABD’den sonra 4. büyük ihracat pazarı haline geldi. Martla bitecek olan mali yılın ilk 10 ayında Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı geçen yılın aynı döneminde 7,71 milyar dolarken, 37,31 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 384’lük bir artışa denk geliyor. Bu dönemde ülkenin toplam ithalatının yüzde 6,2’si Rusya’dan gerçekleşti.

%8,5

RUSYA İÇİN ÖNGÖRÜLEN 2022 DARALMASI (IMF)

%2,2

RUSYA 2022 GERÇEKLEŞEN DARALMA